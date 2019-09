Potrete giocare Pokémon Spada e Scudo in anteprima a Milan Games Week

Videogames

di Andrea Guerriero - 25/09/2019 11:35 | aggiornato 25/09/2019 11:37

Le due nuove avventure di Pikachu e dei suoi colorati amici potranno essere testate prima dell'uscita in occasione della Milan Games Week di quest'anno. L'appuntamento per gli Allenatori è fissato dal 26 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho.

Quello dei Pokémon è un franchise impossibile da ignorare. Con più di 20 anni di onorata carriera sul groppone, Pikachu e i suoi colorati amici continuano a essere sulla cresta dell'onda, tanto sul piccolo e grande schermo quanto nell'universo videoludico.

Mentre il successo dell'applicazione in realtà aumentata Pokémon GO va avanti da più di tre anni su iOS e Android, gli sviluppatori di Game Freak sono pronti a deliziare gli aspiranti Allenatori virtuali di tutto il mondo con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, le due nuove avventure destinate solo agli schermi di Nintendo Switch.

E se è vero che l'uscita è fissata per il 15 novembre di quest'anno, Nintendo ha deciso di rendere l'attesa degli appassionati italiani assai più dolce, permettendo a tutti i visitatori della Milan Games Week di testare i due titoli in anteprima. Spada e Scudo saranno infatti presenti con una demo giocabile presso il padiglione del colosso di Kyoto allestito in occasione della grande fiera videoludica nel cuore della metropoli meneghina, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho.

La postazione dell'azienda nipponica è la G01, e potrete visitarla recandovi nel Padiglione 8 del grande complesso fierisitco.

Nel frattempo, il team di sviluppo ha svelato al mondo una nuova creatura, vale a dire Sirfetch'd - che altri non è che l'evoluzione del Farfetch'd della Regione di Galar, nuova ambientazione in cui andremo a vivere le nostre avventure al fianco dei mostriciattoli tascabili di ottava generazione.

Come è possibile verificare nel trailer di presentazione - visibile poco più in alto in questo stesso articolo -, Sirfetch'd è un Pokémon di tipo Lotta e combatte i suoi avversari tramite l'utilizzo di alcune piante, impugnate come se fossero una spada e uno scudo. Una delle sue abilità più utili è Cuordeciso, con cui può aumentare la propria velocità ogni volta che tentenna.

Ricordandovi l'appuntamento con Pokémon Spada e Scudo alla Milan Games Week 2019 fino al 29 settembre, segnaliamo che è già possibile procedere al preorder dell'esclusiva Nintendo Switch Lite dedicata ai due giochi. Questa edizione della console portatile presenta le immagini di Zacian e Zamazenta sul retro e i tasti frontali di colore azzurro sul lato sinistro e magenta sul lato destro.