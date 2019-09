Schwarzenegger fa gli auguri a Stallone per Rambo (e prende in giro il suo coltelli) [VIDEO]

Ancora non sappiamo che ruolo ricoprirà Stallone ma l'attore statunitense ha già dimestichezza con i ruoli da supereroi. Nel 2017, infatti, ha vestito i panni di Stakar Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 2 , mentre nel lontano 1995 ha interpretato Dredd nell'omonimo film.

Manca poco al debutto cinematografico di Rambo: Last Blood - previsto in Italia il 26 settembre - ma Sylvester Stallone pensa già al futuro. L'attore ormai 73enne, infatti, prenderà parte a Samaritan , il nuovo film diretto da Julius Avery (già regista dell'ottimo Overlord ) e prodotto da MGM.

