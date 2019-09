Ted Bundy - Fascino Criminale arriva in Home Video

di Eva Carducci - 25/09/2019 14:37 | aggiornato 26/09/2019 14:41

Il film diretto da Joe Berlinger con protagonisti Zac Efron e Lily Collins è disponibile in home video.

Bello, intelligente e carismatico, Ted Bundy (Zac Efron) ha fascino e fa innamorare di se Liz (Lily Collins) ragazza madre. Insieme formano una coppia che, in apparenza, non manca di nulla, fino a quando Ted Bundy non viene arrestato con le accuse di diversi efferati omicidi.

Il noto serial killer statunitense attirava le sue prede tra licei e università e prima di ucciderle le sue vittime venivano stuprate in maniera brutale. L'efferatezza dei suoi crimini continuava anche una volta dopo la dipartita delle sue vittime. Ted Bundy infatti era solito tornare sul luogo del delitto, continuando ad avere rapporti coni corpi in stato di decomposizione. La brutalità non aveva mai fine dato che spesso decideva di recidere delle parti del corpo (in particolare le teste) delle sue vittime per conservarli come trofei.

Prima dell'esecuzione sulla sedia elettrica il pluriomicida ha confessato di essere stato il mandate e l'esecutore di più di trenta omicidi fra il 1974 e il 1978.

Il film fornisce un punto di vista originale (quello della moglie del serial killer) su una faccenda ancora molto delicata negli Stati Uniti.

Nonostante sia comprovata la criminalità e i suoi omicidi efferati in occasione dell'anniversario di esecuzione del serial killer (avvenuta a fine maggio 1989) c'è stata una vera e propria celebrazione di Ted Bundy, con annessi inquietanti pellegrinaggi.

Il motivo per cui Zac Efron ha accettato di essere Bundy, hanno inoltre gettato ancora più fuoco sulle polemiche, che sembrano però essersi placate dopo l'uscita del film in sala.

Arrivato nelle sale italiane il 9 maggio il film (dal titolo originale Extremely wicked, shockingly evil and vile) il film è stato presentato con successo al Sundance Film Festival 2019. Arrivato in Home Video dal 19 settembre, distribuito da Eagle Pictures, contiene non solo il film, ma anche il Making of e il trailer.