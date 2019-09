Cinema

25/09/2019

A distanza di 15 anni è in produzione il reboot di The Grudge, pellicola horror del 2004 con Sarah Michelle Gellar diretta da Takashi Shimizu. Ecco le prime immagini e dettagli del nuovo film.

Sono passati oramai 15 anni dall'uscita nei cinema di tutto il mondo di The Gruge, horror diretto da Takashi Shimizu e con protagonista la bella Sarah Michelle Gellar. La pellicola, a sua volta, è stata il remake di Junon: Rancore, film del 2003 diretto dallo stesso Shimuzu.

A distanza di anni Sony ha deciso di dare nuova vita al franchise con un reboot della pellicola del 2004 che sarà diretta da Nicolas Pesce e che arriverà nei cinema statunitensi a gennaio 2020. Il nuovo The Grudge sarà però in parte diverso dai film che l'hanno preceduto. Stavolta la storia si svolgerà in America (non vedremo quindi un protagonista americano in Giappone come nell'altro film), e presenterà una nuova versione dello spirito antagonista.

Il magazine statunitense Entertainment Weekly ha pubblicato in anteprima le primissime immagini del reboot, che danno ai fan un'idea di ciò che potranno aspettarsi dal nuovo film.

La prima foto del reboot di The Grudge mostra il terrificante spirito in azione.

Nella seconda foto vediamo il protagonista, Demian Bichir, che cerca di proteggersi all'interno della sua auto mentre fuori sta accadendo qualcosa di terribile.

Andrea Riseborough interpreta la protagonista del film, un agente di polizia in una nuova città che si imbatte in una casa "perseguitata" dallo spirito della vittima di un brutale omicidio. La pellicola si svolge contemporaneamente al film del 2004.

Il franchise di Grudge è già stato riavviato in passato, ma Pesce pensa che la mitologia alla base della storia si presti a molteplici iterazioni. Il regista ha dichiarato:

La bellezza della serie di The Grudge, sia nelle versioni americane che giapponesi, sta nel fatto che è un'antologia. Ogni film è una storia diversa di personaggi diversi che hanno interazioni diverse con questa maledizione. Nell'era odierna in cui stiamo rifacendo tutto, ho pensato che sarebbe stato divertente immergerci nell'universo di The Grudge dove non dobbiamo rifare nulla, ma piuttosto offrire un nuovo capitolo di questa storia.

Il regista ha poi aggiunto:

Penso che la cosa più avvincente del reboot sia che è inevitabile. Tutto quello che devi fare è entrare in una casa che sembra tranquilla e sei fregato. Non è il tradizionale film horror in cui ti avvicini a una casa inquietante, dall'aspetto gotico e pensi: 'Oh Dio, è infestata'. Un motivo comune ad alcuni film, specialmente di questo, è che dietro il tipo più normale di casa, all'interno della vita dall'aspetto più normale, può esserci qualcosa di orribile - reale e radicata, o qualcosa di ultraterreno e terrificante - che può accadere ovunque, dietro ogni porta, a chiunque.

Nel cast incontriamo anche gli attori John Cho (The Exorcist), Betty Gilpin, William Sadler, Jacki Weaver e Frankie Faison.

Il reboot di The Grudge arriverà nei cinema USA il 3 gennaio 2020.