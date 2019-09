TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 25/09/2019 11:07 | aggiornato 25/09/2019 11:12

Nuovi indizi sul film dedicato a Rick Grimes e la conferma di un legame con il nuovo spin-off di The Walking Dead: ecco le ultime novità sull'universo della serie, raccontate da Scott M. Gimple.

9 condivisioni

Ci sono grandi novità, e stavolta legano due dei progetti futuri legati all'universo di The Walking Dead. Per la prima volta, Scott M. Gimple parla di una connessione fra i film in arrivo sul personaggio di Rick Grimes e la nuova serie, il secondo spin-off incentrato sulla generazione cresciuta nel mondo post- apocalisse.

Finora sapevamo solo che il primo dei film dedicati a Rick sarà distribuito nelle sale cinematografiche, e non come film TV sul piccolo schermo. Ma adesso, finalmente, è trapelata qualche nuova informazione.

Trasportato a bordo dell'elicottero contattato da Jade/Anne, Rick ci aveva lasciato in fin di vita, diretto verso una misteriosa destinazione. Una delle ipotesi più accreditate è che Rick fosse diretto al Commonwealth, la più grande comunità di sopravvissuti mai incontrata nella storia e già nota ai fan del fumetto. Ma è solo un'ipotesi.

Non posso dirvi dove sia andato Rick. Odio dare questa risposta perché fa impazzire la gente, ma siamo vicini a dirlo presto. Abbiamo lavorato molto, molto duramente.

Il creatore della serie Robert Kirkman sta lavorando a stretto contatto con Gimple per il film, la cui produzione potrebbe iniziare già entro l'anno.

Mr. Kirkman è molto coinvolto in questo ed è stato davvero divertente lavorare con lui. Lavoriamo a serie e altre cose del genere, ma lavorare su questo, solo io e lui in una stanza, è stata un'incredibile gioia in un modo davvero strano ma perfetto per lavorare in questo decimo anno di The Walking Dead.

Nel primo teaser del film in arrivo, rilasciato al Comic-Con di San Diego, emergono alcuni dettagli confermati da Gimple, come il fatto che la città sullo sfondo sia Filadelfia.

Questo è stato sicuramente fatto apposta per vedere se qualcuno se ne sarebbe accorto. Ci sono un sacco di altri piccoli indizi in quel teaser, che se hai davvero occhi da aquila puoi notare, ci sono forse altre due o tre cose che riveleranno alcuni aspetti di ciò che sta per accadere. Dirò che quando Rick ci ha portato nell'apocalisse zombi, ed è stato come il nostro avatar per entrare in questo mondo, sarà il nostro avatar anche nel vedere un mondo molto più grande, con molte cose che sono accadute dietro le quinte, al di fuori della comprensione dei nostri personaggi, e così, scopriremo molto attraverso di lui, e che c'è che una connessione con la nuova serie, così la gente vedrà alcune cose sulla nuova serie.

La nuova serie non ha ancora un titolo e tutto ciò che sappiamo a riguardo ve l'abbiamo raccontato qui.

Al Comic-Con di New York, all'inizio di ottobre, verranno svelati altri dettagli.

Scott M. Gimple, ex showrunner della serie principale, ha il compito di coordinare i contenuti per la supervisione del marchio registrato di The Walking Dead, tenendo le fila di tutto ciò che accade negli spin-off e nei nuovi progetti.

Allo stesso tempo, si occupa della storia di Rick, il che - comprensibilmente - rende il suo compito molto più complesso rispetto a quello di qualsiasi altro sceneggiatore del TWD Universe.

È scoraggiante, ma non lo so, trai ispirazione da ogni gruppo, da ogni squadra, da ogni cast, da ogni showrunner. Vedi le opportunità di legare le cose tra le serie e all'interno dell'universo. Sei anche tipo, "Whoa, guarda, lo stanno facendo nell'altra serie, quindi potresti voler rinunciare a quello". Cerchi anche differenziazione e racconti storie molto diverse, e le serie hanno diversi tipi di possibilità, e penso che consentano un universo variegato. Credo che se qualcuno guarda le altre serie di The Walking Dead e si aspetta che sia esattamente come The Walking Dead, rimarrà deluso perché questo non accadrà. The Walking Dead è The Walking Dead. È l'àncora, e le altre serie offrono cose diverse, storie diverse, prospettive diverse.

In attesa di scoprire di più sui film e sul legame con la terza serie del franchise, l'appuntamento è con il primo episodio della stagione 10, il 7 ottobre in contemporanea con gli USA alle 3.30 di notte su FOX!