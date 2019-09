Zerocalcare: i lavori sulla serie animata ufficiale continuano

Ricordiamo che La scuola di pizze in faccia del professor Calcare sarà una raccolta delle storie apparse sul suo blog , sui siti e le varie riviste con cui l'autore romano collabora. La prima edizione dell'albo includerà anche un racconto inedito diviso tre parti (per un totale di 16 pagine), per celebrare i 10 anni di collaborazione tra Rech e BAO Publishing.

Nel post originale si può leggere che 'sono state lunghe ore di lavoro in sala di registrazione con molti, pazientissimi professionisti che si sono prestati a questo primo esperimento con un entusiasmo che ci ha scaldato il cuore', oltre alla conferma che doppiatori d'eccezione come Oreste Baldini e Francesco Vairano hanno preso parte al progetto.

Zerocalcare tornerà nelle librerie il prossimo 21 ottobre con la sua nuova pubblicazione, La scuola di pizze in faccia del professor Calcare . Nell'attesa, BAO Publishing - attraverso il suo account Facebook - ha confermato che si sono concluse da poco le sessioni di doppiaggio del primo episodio della serie animata che vede protagonista proprio l'autore nato in provincia di Arezzo.

Il fumettista romano Michele Rech - noto come Zerocalcare - è sicuramente uno degli autori italiani più apprezzati nel nostro paese, grazie alle sue divertenti strisce a fumetti (brevi storie a sfondo autobiografico che lo vedono protagonista) e ai suoi racconti di successo (come ad esempio la La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola e Macerie Prime), pubblicati da Bao Publishing.

