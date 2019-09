TV News

di Alessia Tranquilli - 26/09/2019 08:45 | aggiornato 26/09/2019 08:50

Siete pronti per 1994, la stagione conclusiva della trilogia con Stefano Accorsi?

0 condivisioni

Il trailer di 1994 è arrivato, ed al suo terzo capitolo la trilogia iniziata con 1992 e creata da Sky è giunta al capolinea. Solo pochi mesi fa erano stati rilasciati anche alcune immagini del cast ed un primo teaser trailer della serie.

Nel trailer vediamo molti dei personaggi più importanti, interpretati da Stefano Accorsi - il quale è anche la voce narrante del filmato -, Miriam Leone, Guido Caprino ed Antonio Gerardi: vengono anticipati alcuni eventi famosi tra cui la nascita del partito Forza Italia, capitanato da Silvio Berlusconi. D'altronde il 1994 è stato un anno molto significativo per il nostro paese: l'Italia è cambiata definitivamente in seguito a ciò che, con il senno di poi, si è rivelata una vera e propria restaurazione.

La serie racconta quindi gli anni dell'Italia a cavallo fra prima e seconda Repubblica. In particolare, gli otto episodi che compongono la terza ed ultima stagione sono ambientati nel cruciale 1994 raccontato attraverso gli occhi delle persone comuni, i quali rappresentano il nostro personale sguardo critico sulla vicenda che ha scosso l'Italia nella prima metà degli anni '90, segnandola irrimediabilmente sotto ogni punto di vista: sociale, politico, civile, di costume.

Come specificato, già dal trailer abbiamo modo di osservare alcuni dei personaggi presenti in 1992 e 1993, per scoprire se torneranno o meno. Il celebre Stefano Accorsi interpreta Leonardo Notte, un uomo che cerca di impedire al potere, da poco difficilmente conquistato, di scivolargli via dalle mani...

HD Sky I protagonisti di 1994 si stringono in un abbraccio

Guido Caprino interpreta il corrotto Pietro Bosco: una figura senza scrupoli che non riesce a cambiare le sue vecchie abitudini, ha finalmente conquistato al Viminale un ufficio dopo tanti sforzi ed è ancora innamorato di Veronica Castello, donna della sua vita - interpretata dalla bellissima Miriam Leone. Veronica, nel frattempo, è diventata una parlamentare dopo aver capito di non voler più esser ricordata solo come l'amante degli uomini più potenti: scende quindi finalmente in campo in prima persona.

Tra i personaggi troviamo anche il PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro, interpretato da Antonio Geraldi, ancora impegnato nella sua battaglia per la giustizia.

Silvio Berlusconi è interpretato da Paolo Pierobon, Dario Scaglia da Giovanni Ludeno e Paolo Pellegrini da Maurizio Lombardi - il quale è neo-onorevole e fedelissimo di Berlusconi, un vero e proprio veneratore dello scaltro politico.

1994 come già specificato è Sky Original, prodotta da Wildside e diretta da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce. L'idea del progetto appartiene invece a Stefano Accorsi, il quale è impegnato nella serie anche in prima persona nel ruolo di attore. Partecipa inoltre allo sviluppo creativo.

La serie andrà in onda ogni venerdì alle 21e15 su Sky Atlantic a partire dal 4 ottobre, in simulcast su Sky Cinema Uno.

E voi, cosa ne pensate di 1994?