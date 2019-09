Dopo avere rivelato l'inizio dei lavori, John Krasinski ha annunciato anche la fine delle riprese di A Quiet Place 2. All'attore, regista e sceneggiatore sono bastati poco più di due mesi per girare il sequel dell'horror che ha conquistato pubblico e critica nel 2018 e adesso la palla passa alla post-produzione.

Anche stavolta, l'interprete di The Office ha dato la notizia su Twitter, pubblicando una foto che ritrae lui ed Emily Blunt (protagonista del film) mentre camminano su un ponte ben noto ai fan del primo capitolo:

Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n