di Silvio Mazzitelli - 26/09/2019 08:49 | aggiornato 26/09/2019 08:53

Boruto incontrerà la versione di suo padre da giovane nei prossimi episodi dell'anime per festeggiare i 20 anni dalla nascita di Naruto.

Il manga Naruto è ormai finito da ben quasi 5 anni. Infatti l’autore Masashi Kishimoto ha fatto uscire l’ultimo capitolo nel novembre 2014. Poco tempo dopo fu annunciato l’arrivo di un sequel basato sulla generazione successiva di ninja, Boruto: Naruto Next Generations, da cui sono stati tratti un film, un anime e anche un manga ancora in corso, seppur non disegnato da Kishimoto ma dal suo assistente Mikio Ikemoto.

Quest’anno l’opera festeggia i 20 anni dalla sua nascita e per celebrare l’occasione l’anime si prepara a mettere in onda un arco narrativo inedito, dove Boruto incontrerà il Naruto giovane della prima serie.

A quanto pare questo incontro che trascende il tempo è stato fortemente voluto anche da Kishimoto stesso, che in un’intervista, riportata dall’utente Twitter Spiralling Sphere, ha dichiarato:

Sarà divertente vedere il giovane Naruto avere a che fare con Boruto! Lo staff ha dato vita al mio assurdo desiderio! Boruto, Naruto, Sasuke e sembra ci sia anche un altro vecchio personaggio! Guardatelo tutti!

Anche la doppiatrice di Naruto, Junko Takeuchi, e la doppiatrice di Boruto, Yuko Sanpei, hanno parlato di questo incontro con la prima che ha commentato dicendo:

Cosa? Naruto bambino e Boruto bambino si incontreranno! L’astuto Boruto e la prima versione di Naruto! Che tipo di relazione costruiranno? Non vedo l’ora di scoprirla insieme a voi.

Yuko Sanpei ha invece dichiarato:

Un sogno che diventa realtà! Un nuovo incredibile sviluppo. Non vedo l’ora di vedere quali saranno le reazioni del pubblico una volta che questo sarà mandato in onda. Sento ancora l’entusiasmo per aver potuto doppiare quest’incontro. Aspettatevi grandi cose.

Questo arco narrativo dovrebbe andare in onda in ottobre, anche se ancora non è stata annunciata con precisione la data di lancio. Non si sa nulla neanche sui dettagli della storia e di come possa essere possibile che Boruto riesca a incontrare suo padre da giovane, quando più o meno aveva la sua stessa età.

BREAKING NEWS



To celebrate the 20th anniversary of weekly Shonen Jump series of the Boruto series. Starting from October there will be a feature of Naruto and Boruto from “boyhood”. Enter the new series?!!



Imagine Boruto meeting Neji! 😭



Poster in HDhttps://t.co/9VxyczhESJ pic.twitter.com/svmcQMPgVj — Spiralling Sphere (@SpirallingSphe2) September 21, 2019

Boruto è un manga attualmente in corso con 38 capitoli pubblicati in Giappone e raccolti per il momento in 8 volumi. In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga che ha finora pubblicato i primi 7 numeri. Oltre al manga sono stati realizzati anche 5 romanzi dedicati a Boruto, tutti poi trasposti anche nell’anime. Attualmente la serie animata ha raggiunto i 125 episodi ed è prodotta da Studio Pierrot.

Siete curiosi di vedere gli esiti dell’incontro fra Naruto da giovane e suo figlio Boruto?