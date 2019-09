TV News

Cluedo: Jason Bateman, sarà regista e star del film con Ryan Reynolds?

di Rina Zamarra - 26/09/2019 09:53 | aggiornato 26/09/2019 09:57

Jason Bateman è in trattative per il film di Ryan Reynolds ispirato a Cluedo: il progetto è in fase di definizione e avrà gli stessi sceneggiatori di Deadpool.

Jason Bateman sta vivendo senza dubbio un periodo d’oro. Sabato 22 settembre 2019, l’attore e regista si è aggiudicato un Emmy nella categoria Migliore regia (foto in testata con il premio). Bateman è stato premiato come regista di un episodio della serie TV Ozark di Netflix, di cui è anche interprete. Dopo la vittoria è arrivato anche l’annuncio di una trattativa in corso per la sua partecipazione come regista e attore del nuovo film di Ryan Reynolds basato sul gioco del Cluedo. La pellicola sarà affidata al team di sceneggiatori a cui si deve il successo di Deadpool. A scrivere il copione sono stati cioè chiamati Rhett Reese e Paul Wernick. Thoughts on a 'Clue' reboot? https://t.co/nTzaeqMLEq — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 25, 2019 Il film si ispirerà al gioco sviluppato dalla Hasbro nel 1949. Come tutti sapete, il Cluedo consiste nello scoprire il colpevole di un omicidio tra sei diversi sospettati. In realtà esiste già una versione cinematografica del celebre gioco da tavola, di cui il nuovo film dovrebbe essere un remake live-action. Paramount Pictures, infatti, ha prodotto una pellicola ispirata al Cluedo nel 1985. Si tratta del cult Signori, il delitto è servito, con Tim Curry, Eileen Brennan e Madeline Kahn. Il film è ambientato nel 1954 e si svolge in una misteriosa villa con un maggiordomo pronto ad accogliere sette invitati. I vari protagonisti, tra cui uno psichiatra radiato dall’ordine, la direttrice di un bordello illegale e un dipendente del Pentagono, sono accomunati da un ricatto subito dalla stessa persona. Il regista Jonathan Lynn girò tre finali diversi che nella versione televisiva vengono mostrati uno dopo l’altro, mentre nella versione Home Video si possono selezionare in anticipo. Al momento si conoscono pochi dettagli del progetto in cui saranno coinvolti Jason Bateman e Ryan Reynolds, che hanno già lavorato insieme nella commedia Cambio vita. Non sono stati diffusi dettagli neppure sulle tempistiche. In questo periodo comunque entrambi gli attori sono sul set. Reynolds sta girando la commedia Free Guy e Bateman è impegnato con l’attesa miniserie The Outsider, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.