CuriositàAnimazione

di Simona Vitale - 26/09/2019 12:42 | aggiornato 26/09/2019 12:47

In attesa di gustarci il nuovo film d'animazione al cinema, ecco in anteprima i nuovi Funko Pop! de La Famiglia Addams, le figure dei personaggi principali della famiglia più lugubre e simpatica d'America.

0 condivisioni

La celebre Famiglia Addams, da più di ottant'anni è protagonista di cartoni animati, serie TV e film di gran successo. Dal 31 ottobre 2019, i fan italiani di Gomez e Morticia potranno tornare ad esultare visto che nei cinema arriverà il nuovo film d'animazione La famiglia Addams, con un cast di voci a dir poco eccezionale (Pino Insegno, Virginia Raffaele, Raoul Bova e Loredana Bertè, per citarne alcuni).

Mentre attendiamo il ritorno degli Addams al cinema, possiamo però dare una prima occhiata alla nuova linea di Funko Pop! dedicata proprio alla famiglia più lugubre, e al tempo stesso simpatica, degli Stati Uniti d'America.

Nell'immagine che potete ammirare di seguito vengono mostrati sei dei personaggi più importanti della famiglia. Ecco dunque il patriarca Gomez, la bellissima Morticia e i loro due figli, Mercoledì (vestita di nero solo perché non hanno ancora inventato un colore più scuro) e Pugsley. Non solo. Con loro ci sono anche il simpatico e ricco Zio Fester e Lurch, maggiordomo di casa dall'aspetto simile a quello di Frankenstein, che sul vassoio porta Mano, altro celebre personaggio degli Addams.

Funko I Funko Pop! de La Famiglia Addams

Le figure, che presentano altezza e larghezza diverse a seconda dei personaggi, sono disponibili per il preordine visto che saranno ufficialmente in vendita a partire da ottobre 2019 (giusto in tempo per Halloween) quando uscirà anche la pellicola sia negli USA che in Italia.

Del tutto slegato dai due film di successo degli anni '90, La Famiglia Addams vanta un cast vocale a dir poco eccezionale anche nella lingua originale. I due attori Oscar Isaac e Charlize Theron hanno infatti rispettivamente prestato le loro voci ai due coniugi Gomez e Morticia, mentre Chloë Grace Moretz è la voce di Mercoledì e Finn Wolfhard quella di Pugsley. A completare il cast vocale del film in lingua originale ci sono: Catherine O’Hara, Nick Kroll, Martin Short, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher e Aimee Garcia.

Di seguito il trailer:

Ricordiamo che La Famiglia Addams, protagonista di una nuova ed esilarante avventura al passo coi tempi (Mercoledì, ad esempio, sarà una piccola star di Instagram), arriverà negli USA l'11 ottobre e nei cinema italiani il 31 ottobre, proprio nel giorno di Halloween.