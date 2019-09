Cinema

26/09/2019

Jeffrey Dean Morgan non perde le speranze: vuole ancora interpretare il Batman di Flashpoint. Scopriamo le dichiarazioni dell'attore.

Jeffrey Dean Morgan, il Negan di The Walking Dead, aveva già espresso in passato la volontà di interpretare Batman in un ipotetico film su Flashpoint e non ha cambiato idea. Morgan è un grandissimo fan del mondo dei fumetti e, in particolare, di DC Comics. Flashpoint è una delle sue storyline preferite e l'idea di interpretare Batman in un film basato su quella storia lo stuzzica ancora.

L'attore è stato Thomas Wayne, il papà di Bruce, in Batman v Superman: Dawn of Justice mentre la sua co-star di The Walking Dead, Lauren Cohan, ha vestito i panni di Martha Wayne. In passato ci sono state varie voci su un loro possibile coinvolgimento in nuovi progetti DC.

La serie di fumetti di Flashpoint è ambientata in una realtà alternativa dove Thomas Wayne è Batman. Nella timeline originale, i genitori di Bruce vengono uccisi, mentre nella realtà di Flashpoint è Bruce ad essere ucciso. Thomas Wayne giura vendetta nei panni di Batman.

Riguardo una sua potenziale partecipazione come Batman ad un ipotetico film su Flashpoint, l'attore ha dichiarato:

Non lo so, se me lo chiedessero direi di sì. Flashpoint è la mia storia preferita. Mi piacerebbe molto farlo.

Morgan, tuttavia, ha aggiunto che in questo momento la parte cinema di DC è in costante evoluzione, sia per quanto riguarda chi c'è a capo sia per quanto riguarda i film in lavorazione. L'attore ha sottolineato:

Ciò che mi piacerebbe vedere con DC è un po' di continuity, vederli rimettersi in carreggiata, dopo ciò sarei onorato di farlo e mi piacerebbe più di qualsiasi altra cosa.

Negli ultimi tempi, DC sta avendo successo con i progetti singoli, pensiamo ad Aquaman che ha superato il miliardo di dollari al box office globale e a Shazam! che è stato ben accolto dalla critica. Un film su Flash con Ezra Miller è nei piani, ma non sappiamo, a questo punto, se sarà basato sulla storyline di Flashpoint.

Un nuovo film su Batman è attualmente in lavorazione: si tratta di The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Ma la struttura di Flashpoint permetterebbe di esplorare diverse realtà alternative.

Cosa ne pensate di Jeffrey Dean Morgan come Batman in un ipotetico film su Flashpoint?

