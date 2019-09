Cinema

di Matteo Tontini - 26/09/2019 14:21 | aggiornato 26/09/2019 14:25

Il presidente dei Marvel Studios è un grande fan della saga creata da George Lucas.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, è al lavoro su un nuovo film di Star Wars per Disney. Lo ha annunciato Alan Horn, co-presidente di Walt Disney Studios, all'Hollywood Reporter.

Secondo quanto riportato dal sito, Feige si unirà a Kathleen Kennedy, la presidentessa di Lucasfilm, in un film di Star Wars che uscirà dopo la conclusione della Skywalker Saga. Ricordiamo che il nono capitolo, L'ascesa di Skywalker, uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre.

Alan Horn ha così dichiarato:

Con la chiusura della saga degli Skywalker,[Kathleen Kennedy] sta perseguendo una nuova era nella narrazione di Star Wars. Sapendo che Kevin ne è un fan sfegatato, ha avuto senso per questi due straordinari produttori lavorare insieme a un film. Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team di Lucasfilm stanno lavorando, non solo per quanto riguarda Star Wars ma anche Indiana Jones e altre produzioni della compagnia, come Children of Blood e Bone con Emma Watts e Fox.

Il film prodotto da Feige andrà ad aggiungersi a quelli già in programma per i prossimi anni, che comprendono le pellicole di cui si occuperanno David Benioff e D.B. Weiss (showrunner di Game of Thrones) e una nuova trilogia diretta da Rian Johnson (già dietro la macchina da presa per Gli Ultimi Jedi).

Disney ha acquisito Marvel nel 2009 e Feige è presidente degli Studios dal 2007. Lucasfilm è stata invece acquisita per 4,05 miliardi di dollari nel 2012. All'epoca il presidente e amministratore delegato di Disney, Bob Iger, ha sottolineato che il franchise di Star Wars sarebbe stato "incredibilmente adatto per nuovi modelli di business e piattaforme digitali".