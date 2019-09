TV NewsFumetti Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 26/09/2019 11:20 | aggiornato 26/09/2019 11:24

A questo giro, Ghost Rider resta all'inferno!

0 condivisioni

Il primo maggio 2019 era lo stesso attore Gabriel Luna (Terminator: Destino Oscuro) a confermare ufficialmente che sarebbe tornato nei panni infuocati di Ghost Rider, in una serie televisiva per la piattaforma di streaming americana Hulu. Ma è notizia dell'ultima ora che Hulu ha bloccato e cancellato la produzione dello show.

Secondo quanto riportato dalle autorevoli fonti statunitensi Deadline e Variety, la motivazione sarebbe dovuta a una insormontabile difficolatà creativa. Eppure, il personaggio interpretato da Luna, Robbie Reyes, ha conquistato tutti per il carisma e l'imponente presenza scenica nella quarta stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D..

Qui sotto potete vedere il promo che ha introdotto il personaggio infernale nella serie TV degli agenti dello S.H.I.E.L.D..

Un indizio che potrebbe rivelare la vera natura di questo impasse creativo, potrebbe essere legato a un rumor fornito da Daniel Richtman, il quale è spesso fonte di "voci" che poi si rivelano essere fondate.

In questo caso, ha recentemente messo in luce il fatto che il presidente Marvel Studios Kevin Feige avrebbe intenzione di realizzare un progetto su Ghost Rider.

Ecco qui sotto il tweet:

Feige wants him too. pic.twitter.com/7NkodKyIxR — Daniel Richtman (@DanielRPK) September 23, 2019

Seppure Ghost Rider abbia diverse incarnazioni nella storia Marvel, una doppia apparizione del personaggio creato da Roy Thomas e Gary Friedrich potrebbe confondere il pubblico e in ogni caso creare scomodi paragoni. Essendo Hulu e Marvel sotto la grande famiglia Disney, non c'è alcun bisogno di competere sullo stesso infuocato terreno.

Helstrom

Resta invece in produzione il secondo progetto Marvel annunciato contestualmente a Ghost Rider, ovvero quello di Helstrom. La serie TV, che sarà disponibile su Hulu, ha trovato la sua regista - per un numero imprecisato di episodi - nel nome di Daina Reid, come riportato dal sito americano HN Entertainment. Reid si è messa in luce per il suo ottimo lavoro svolto con la serie TV The Handmaid's Tale.

Per chi non lo sapesse, Helstrom sarà una serie live-action incentrata su Daimon e Ana Helstrom, figli del demone Marduk Kurios. Fratello e sorella uniranno le forze per sconfiggere il padre.

Helstrom sarà prodotta da Paul Zbyszewski, che nella sua carriera ha collezionato titoli come Lost e Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., e dal capo di Marvel Television Jeph Loeb. Zbyszewski ricoprirà anche il ruolo di showrunner. Infine, Helstrom usufruirà del talento del coordinatore degli stunt Larry Lam, che nella sua lunga esperienza a Hollywood ha contribuito a film come Shazam!, Deadpool 2 e Power Rangers.