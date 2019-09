Una premessa davvero considerevole se consideriamo quanto era ambizioso il primo film della saga. Mente Matrix, uscito nel 1999 per la regia dei fratelli - in seguito sorelle - Wachowski, ha segnato un vero e proprio spartiacque nel cinema di genere fantascientifico, i due sequel - Matrix: Revolutions e Matrix: Reloaded - hanno costruito una vera e propria mitologia, che ha contribuito ad alzare l'asticella di questa saga divenuta un vero e proprio cult.

Ed è stata proprio una sceneggiatura entusiasmante a sbloccare il progetto. A causa di un problema di diritti, infatti, Warner Bros. ha faticato molto per far sì che Matrix 4 vedesse la luce.

Durante un'intervista rilasciata a ET Online , Reeves ha confermato di aver letto il copione di Matrix 4 e di esserne entusiasta. Martedì 24 settembre, l'attore si trovava alla proiezione di Semper Fi , film drammatico prodotto da sua sorella Karina Miller. L'attore canadese ne ha approfittato per rilasciare alcune parole su Matrix 4:

