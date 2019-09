Cinema

di Marcello Paolillo - 26/09/2019 10:40 | aggiornato 26/09/2019 10:45

Sylvester Stallone ha pubblicato sui social un video dietro le quinte di Rambo: Last Blood, in cui saluta una volta per tutte il reduce dal Vietnam più famoso del grande schermo.

0 condivisioni

Rambo: Last Blood è l'ultimo capitolo delle avventure dedicate al reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone, nei cinema italiani a partire dalla giornata del 26 settembre 2019.

Il film chiuderà la saga iniziata con Rambo diretto da Ted Kotcheff (1982) e proseguita poi con Rambo 2 - La vendetta di George Pan Cosmatos (1985), Rambo III di Peter MacDonald (1988) e John Rambo diretto dallo stesso Sylvester Stallone (2008)

Ora, sulla scia di quanto fatto con Creed II (film in cui Sly interpreta per un'ultima volta il personaggio di Rocky), Stallone ha condiviso via Instagram un video girato sul set di Rambo: Last Blood in cui lo sentiamo dire una volta per tutte 'addio' al personaggio.

Stanco morto, dopo aver perso sette chili, fiero di esserci stato per tutti voi. Vi amo allo stesso modo di quanto ho amato ogni secondo trascorso a interpretare questo splendido personaggio.

Ovviamente, pur trattandosi di un 'saluto finale', non è detto che Stallone non decida un giorno di rivestire eccezionalmente i panni di uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico, come del resto starebbe pensando di fare anche per l'altrettanto celebre Rocky.

Rambo: Last Blood racconta la storia di John, ormai ritiratosi a vita provata all’interno del suo ranch, lontano dalle guerre e battaglie del suo passato. Purtroppo, però, la quiete finirà presto non appena Gabriella - figlia della governante di Rambo, Maria - deciderà di andare in Messico alla ricerca del padre scomparso.

Nel cast, oltre a Sly nuovamente nei panni dello storico protagonista, anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.

Diretto da Adrian Grunberg, Rambo: Last Blood è uscito il 20 settembre nei cinema americani.