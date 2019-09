TV News N.C.I.S.

Era tornata nello scorso finale di stagione, ma solo ora scopriamo perché. Il mistero che circonda Ziva David verrà svelato nel corso della stagione 17 di N.C.I.S. E il primo episodio è già andato in onda...

Era stato il colpo di scena che aveva chiuso la scorsa stagione: il ritorno, a sorpresa, di Ziva David, l'amatissimo personaggio interpretato da Cote de Pablo e creduta morta.

Ziva era ricomparsa all'improvviso, raggiungendo Gibbs per dirgli che si trovava in grave pericolo.

Ora che la stagione 17 di N.C.I.S., la serie di Donald P. Bellisario e Don McGill ancora premiata dall'affetto del pubblico dopo tutti questi anni, ha debuttato con il primo episodio, tutto è cambiato. Trasmesso la sera del 24 settembre, l'episodio ha chiarito in quale pericolo si trovasse Gibbs: una donna misteriosa dava la caccia a Ziva. La voleva morta, senza che Ziva sapesse nemmeno chi fosse. E ora, questa donna dà la caccia a Gibbs. Ci sono ancora molte cose da chiarire, il mistero verrà dipanato nel corso di diversi episodi (l'ex agente interpretata da Cote de Pablo tornerà sul set in più occasioni), ma una cosa è certa: anche per Ziva ci sono delle sorprese. Mentre aspettiamo di scoprire cosa risponderà alle inevitabili domande (su dov'è stata, cos'ha fatto e perché), siamo già stati informati sul fatto che Ziva fosse il bersaglio di un attentato, che la spinse a nascondersi per indagare e sventare l'operato di chi le dava la caccia.

Saranno sorprese per Ziva le reazioni dei suoi (ex) colleghi alla notizia del fatto che sia viva, e che abbia fatto loro credere di non esserlo. Con tutto ciò che ne è derivato.

E ancora: il tempo si è come fermato. Non appena si ritrovano, Ziva e il suo ex capo, l'intramontabile Gibbs, tornano a formare una squadra affiatata ed efficace.

Basterà per permettere loro di individuare la misteriosa aspirante assassina e di scoprirne il movente?

Ma soprattutto: basterà, questo nuovo mistero e il modo in cui verrà narrato, a convincere i fan di N.C.I.S., da sempre divisi sul ritorno di Ziva, a convincersi che si sia trattato di una buona idea?

Solo il tempo, e gli episodi della nuova stagione in onda negli USA, potranno dircelo. Ma le premesse con questi nuovi video sembrano buone, più di quanto sperassimo, non trovate?