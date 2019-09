Cinema

di Pasquale Oliva - 26/09/2019 12:33 | aggiornato 26/09/2019 12:39

Il direttore del The Daily Bugle J. Jonah Jameson torna ad attaccare Spider-Man in un nuovo video. Raggiungibile anche il sito della testata giornalistica, simbolo della lotta alle fake news.

Spider-Man: Far From Home sarà un film ricordato negli anni per diversi motivi. Rappresenta l'ultima collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures prima del'inatteso divorzio ormai ufficiale, ha segnato l'esordio sul grande schermo di uno dei villain più conosciuti degli albi a fumetti Marvel (Mysterio) e, infine, ha permesso a J. K. Simmons di vestire nuovamente i panni di J. Jonah Jameson.

Quello dell'attore statunitense è infatti un gradito ritorno, avendo prestato il volto all'irascibile direttore del The Daily Bugle nella trilogia di Spider-Man firmata Sam Raimi, dal 2002 al 2007. Purtroppo J. Jonah Jameson, salvo sorprese, non potrà conoscere gli altri supereroi del MCU e dovrà 'accontentarsi' dello spararagnatele di cui conosce la vera identità. In una scena durante i titoli di coda di Far From Home JJJ, dopo averlo descritto nel peggior modo possibile, svela infatti il volto che si cela dietro la maschera di Spidey. Come? Grazie ad un breve video registrato da Quentin Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal) in punto di morte dopo lo scontro con il giovane eroe newyorkese.

In vista dell'imminente lancio dell'edizione Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home, Sony Pictures ha pubblicato una breve clip registrata (si fa per dire) negli studi del The Daily Bugle. Il protagonista è ancora una volta J. Jonah Jameson che con tutta la calma che da sempre lo contraddistingue traccia il profilo di Spidey, presentandolo come un 'diabolico psicopatico':

Spider-Man, uno psicopatico che utilizza poteri che non ha il diritto di possedere, cercando di spacciarsi per un eroe. Beh, lascia che ti dica una cosa, ragazzo. Tu non sei un eroe! Mysterio lo è! Sei solo un criminale, un furfante, un predone mascherato, una minaccia!

J. Jonah Jameson è un eroe che non indossa una maschera e il suo scopo è quello di sbriciolare le fake news sul nascere. O almeno è questa l'immagine del direttore proposta dal sito della testata giornalistica ora attivo e raggiungibile su thedailybugle.net.

Il portale web raccoglie articoli riguardanti Spider-Man: Far From Home (di cui uno su Night Monkey), tutti con lo scopo di sminuire le figure dei supereroi. Quello sulla fallita invasione dell'Area 51 recita:

Milioni di persone avevano programmato l'invasione dell'Area 51, ma alla fine solo in pochi si sono presentati! Bisogna capire che i veri alieni sono questi supereroi pagliacci che sfilano per le nostre strade, agendo come se facessero del bene per le persone comuni.

Spider-Man avrà anche salutato gli eroi del Marvel Cinematic Universe ma ha trovato (e troverà) nuovi compagni di viaggio di tutto rispetto, per la gioia di milioni di fan. Oltre a J. Jonah Jameson, lo spararagnatele incontrerà sul suo cammino iconici personaggi come Venom (Tom Hardy), Carnage (Woody Harrelson) e Morbius (Jared Leto).

MondoFox / Marvel Studios / Sony Pictures / Universal

Cosa ne pensate della trovata di Sony Pictures?