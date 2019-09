Videogames

di Andrea Guerriero - 26/09/2019 08:53 | aggiornato 26/09/2019 08:57

L'ultima avventura di Link su Nintendo Switch ripercorre un grande classico del passato. Non poteva allora mancare la tradizionale caccia ai Frammenti di Cuore, per cui vi offriamo una pratica guida.

Lo scorso 20 settembre è stato un giorno particolarmente importante per Nintendo. Non solo perché i negozi di tutto il mondo hanno accolto Nintendo Switch Lite - revisione della celebre console pensata per il solo gaming portatile -, ma anche perché il colosso di Kyoto ha messo a disposizione dei suoi tanti fan un nuovo episodio di The Legend of Zelda.

Ad essere più precisi, si tratta del remake di Link's Awakening, grande classico apparso su Game Boy nel 1993 e ora tornato a nuova vita sul device ibrido made in Japan con una veste grafica assolutamente adorabile, molto vicina a quella di un diorama.

E se è vero che The Legend of Zelda Link's Awakening Remake, come l'originale, ci porta a vivere una grande avventura "esotica" sulla misteriosa isola di Koholint nel tentativo di ritrovare la strada verso casa, allo stesso modo il team di sviluppo ha mantenuto invariata la presenza di diversi oggetti collezionabili nascosti nelle diverse location. Tra questi, spiccano i Frammenti di Cuore, assai utili per incrementare il valore massimo della salute del protagonista Link.

In questa release moderna, la "grande N" ha introdotto alcuni Frammenti di Cuore aggiuntivi, ottenibili completando delle sfide specifiche. Alcuni sono piuttosto semplici da individuare, mentre per altri sarete chiamati a mettere a dura prova il vostro ingegno e spirito di osservazione. Niente paura però, perché proseguendo in questo articolo andremo a svelarvi proprio come ottenere tutti i Frammenti di Cuore presenti nel gioco.

Il totale è di ben 32, come visibile nella video guida riportata poco più in alto:

Sulla strada verso la Foresta Misteriosa, saltate dalla sporgenza per entrare nel pozzo. Potete raccoglierlo nel gioco pesca pupazzi a sud-est del Villaggio Mabe. Per partecipare dovrete pagare 10 rupie. Partecipando una seconda volta al gioco pesca pupazzi troverete un altro Frammento di Cuore. Nel negozio del Villaggio Mabe potrete acquistare un Frammento di Cuore al prezzo di 200 rupie, già dall'inizio dell'avventura. Lo farete vostro partecipando al minigioco della pesca a nord del Villaggio Mabe e catturando il vostro primo pesce. Anche in questo caso pagando 10 rupie. Dopo aver catturato il primo pesce, pescatene uno più grosso. All'interno della caverna immediatamente a destra del Villaggio Mabe. Lo troverete nella grotta molto vicino a quella precedente, utilizzando una bomba per distruggere il muro. Tra la Foresta Misteriosa e la Casa della Strega. Usate la piuma di Roc per saltare oltre i buchi. In una tronco scavato a nord della Foresta Misteriosa. Usate l'arpione per raggiungere la piattaforma. Nel primo tronco scavato, spingete i massi e usate il braccialetto del potere per sollevare i teschi qui presenti. Il Frammento si trova in un dungeon dall'ingresso a terra è ostruito dai massi. Una volta all'interno, usate bomba, arpione e piuma per raggiungere il Frammento di Cuore. Lo trovate in alto a destra nel deserto di Tabahl. Sulla strada per raccogliere la Chiave della melma, lo trovate in alto a destra del campo. Nella baia di Martha saltate sulla scala a destra della cabina telefonica. Al Villaggio degli Animali prendete l'uscita più in basso a destra e seguite il percorso in alto a sinistra. Recatevi in una grotta nell'angolo in alto a destra dietro il Villaggio degli Animali, utilizzando poi bombe e arpione. Nella stanza sotto il boss Lanmola. Distruggete il muro a nord con la bomba. Camminate verso nord dal villaggio fino a dove potete spingervi con l'arpione attraverso il fiume. Agganciatevi e scendete le scale sulla riva sinistra. Nuota a est dal tunnel del pescatore, giù per la cascata e giù a sinistra del castello. Tuffatevi accanto al ponte levatoio. Nella grotta che potete raggiungere nuotando direttamente a nord delle antiche rovine. Durante la discesa rapida sul mare, prendete il corso d'acqua a sinistra e raccogliete il Frammento di Cuore sull'isolotto. Completate il giro veloce sull'acqua entro il tempo limite. Nuotate a est dall'ingresso del tunnel del pescatore ed entrate nella prima grotta. Gettatevi nell'acqua a sud della statua della sirena nella baia di Martha. Sulla strada per il tunnel del pescatore. Passerete da una stanza con un puzzle da risolvere. Uscite dalla porta vicina e tornate indietro. Andate a ovest della casa del custode di uccelli e scendete le scale. Vi servirà una bomba per abbattere il muro a sud.. Situato sul sentiero per Turtle Rock. Dirigetevi a ovest dall'area in cui cadono i massi. Attraversando la prigione, questo Frammento di Cuore si trova all'esterno, su per le scale in cima. Raccogliete cinque Conchiglie per ottenere un Frammento di Cuore. Completate la quarta missione "Riempi i tuoi Cuori". Completate la missione "Passaggio Centrale".

Vi ricordiamo ancora una volta che The Legend of Zelda Link's Awakening Remake è già disponibile per l'acquisto su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.