di Chiara Poli - 26/09/2019 10:10 | aggiornato 26/09/2019 10:14

Bizzarra, provocante, divertente, equivoca - perché su un equivoco si basa: ecco il nuovo promo che ci presenta Extravergine, la serie comedy in arrivo dal 6 ottobre su FOX e FoxLife con Lodovica Comello e la regia di Roberta Torre.

Non ci sono dubbi: Extravergine, grazie al tocco inconfondibile di Roberta Torre - che ci ha raccontato la realizzazione della serie - si preannuncia come una novità assoluta. Extraprovocante, extrabizzarra, extraequivoca: la definisce così, fra le altre cose, il nuovo promo che ne annuncia l'arrivo il 9 ottobre su FOX e FoxLife.

Interpretata da Lodovica Comello, attrice, cantante e conduttrice divenuta celebre grazie alla serie Disney: Violetta, Extravergine racconta la storia di una trentenne ancora vergine che, per un equivoco, si ritrova a diventare l'esperta di sesso della redazione di #Audrey, il magazine per cui lavora.

HD FOX Lodovica Comello è Dafne

Dafne - questo il nome del personaggio della Comello - è una ragazza timida, impacciata, goffa in tutto e per tutto. Per questo non ha ancora avuto l'occasione di lasciarsi andare, sentendosi davvero a proprio agio con un ragazzo. Ma quando, per uno scambio di costumi a una festa in maschera, si ritrova involontariamente scambiata per la protagonista di un video hot, si guarda bene dallo svelare il segreto.

La rubrica letteraria di Dafne, infatti, non interessa quasi più a nessuno e la ragazza rischia di perdere il posto di lavoro.

Con l'aiuto delle colleghe e amiche, quindi, dovrà reinventarsi come esperta di qualcosa che, in realtà, non conosce affatto...

Roberta Torre (Tano da morire, I baci mai dati, Riccardo va all’inferno) regala a Extravergine quel tocco di follia perfetto per trasformarla in una storia tanto assurda da risultare verosimile, in un mondo in cui i social network decidono cos'è vero e cosa non lo è.

Il cast è ricchissimo di altri personaggi degni di nota, interpretati da giovani attori di talento.

Ginevra, la coinquilina di Dafne, ha il volto di Melissa Bartolini (I delitti del BarLume, Sogni a rendere), alla ricerca del fidanzato perfetto secondo la sua precisa idea di come dev'essere un vero uomo.

Le colleghe di Dafne sono Violante (Stella Pecollo, già diretta da Roberta Torre in Riccardo va all’inferno), l’esperta di cibo e cucina, Samira (Pilar Fogliati, Un passo dal cielo) è la giornalista più di tendenza di #Audrey e il suo fidanzato Edoardo (Mario Acampa, Non uccidere, Inferno) cerca di fare in modo che la situazione resti invariata.

Completano il cast il direttore di #Audrey, Claudio (Massimo Poggio, Copperman, Baby), Lorenzo (Stefano Rossi Giordani, L’ispettore Coliandro, Pezzi unici) il bel fotografo che colpirà Dafne, la mamma di Dafne, Irene (Valentina Banci (I delitti del BarLume, Una donna per amico), donna moderna ed estremamente sensuale, e la nuova arrivata fra gli azionisti di #Audrey, la trasgressiva Giorgia Van Heck (Irene Ferri, Sorelle, Fascisti su Marte).

EXTRAVERGINE è una co-produzione Fox Networks Group Italy e Publispei. Regia di Roberta Torre.

Il soggetto di serie è di Alba Calicchio e Daniele Malavolta, l’adattamento di Chiara Laudani e Daniela Delle Foglie che hanno lavorato alle sceneggiature, insieme a Bosi e Brugiati, e alla writing room Publispei: Marta Storti, Giancarlo Germino, Camilla Tarducci, Maria Antonietta Carroni.