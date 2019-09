Cinema

Brie Larson, che non ha mai nascosto il suo amore per Star Wars, potrebbe prendere parte al nuovo film prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

All'inizio di questa settimana, abbiamo appreso che Kevin Feige - presidente dei Marvel Studios - produrrà un nuovo film di una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre: Star Wars. Ma le sorprese non finiscono qui. Pare, infatti, che Feige abbia in mente un'attrice molto importante per uno dei ruoli del film.

I fan, sul web, hanno iniziato a speculare su chi potesse essere questa fantomatica attrice. Gli indizi, poco velati se dobbiamo dirla tutta, portano a Brie Larson. L'interprete di Captain Marvel ha condiviso giovedì 26 settembre un tweet molto particolare: una sua foto in cui indossa abiti Jedi e brandisce una spada laser mentre è in posa accanto ad una statua di C-3PO.

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p — Brie Larson (@brielarson) September 27, 2019

Qualcuno ha detto Star Wars?

La Larson - vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice protagonista in Room - non ha mai nascosto il suo amore per la saga di Star Wars.

Durante le riprese di Captain Marvel, Samuel L. Jackson - che ha più volte espresso la volontà di tornare a vestire i panni di Mace Windu - ha portato la sua spada laser sul set. Durante un'intervista con Entertainment Weekly, l'attrice dichiarò:

Sono riuscita a impugnare a sua spada laser! Me l'ha portata sul set il 4 maggio [lo Star Wars Day, ndr] e ho pianto. È stato fantastico. Voglio essere una Jedi.

Negli ultimi mesi, Larson è stata avvistata alla grande apertura del parco a tema Star Wars: Galaxy's Edge e, in una foto condivisa su Instagram, ha mostrato la sua vera natura Jedi:

Semmai, l'unica argomentazione che possiamo trovare contro la potenziale partecipazione di Larson nel film di Star Wars prodotto da Feige è la preminenza del suo ruolo nella prossima fase del MCU. Feige, precedentemente, ha accennato al fatto che Captain Marvel avrà un ruolo preponderante nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe. In un'intervista rilasciata a ComicBook, Feige dichiarò:

Quando abbiamo scoperto che Brie Larson era interessata ad entrare nel mondo Marvel, abbiamo avuto diversi incontri. Era una grande fan di Captain Marvel. Uno dei momenti salienti della mia carriera alla Marvel è stato quando ho presentato Brie al Comic-Con: è uscita sul palco assieme a tutti gli altri eroi dei nostri film. È stato un grande presagio perché Captain Marvel sta per prendere le redini dell'intero universo cinematografico Marvel.

Ma, al momento, la presenza Brie Larson non è stata confermata per nessuno dei film e serie TV previsti per la Fase 4 del MCU, anche se il sequel di Captain Marvel è attualmente in fase di sviluppo. Teoricamente, quindi, la sua apparizione nell'universo di Star Wars non è un'idea da scartare a priori anche se, al momento, sono solo speculazioni.

Anche un altro attore del MCU si è candidato per un ruolo in Star Wars. Chi? Chris Evans, famoso per aver interpretato Captain America. Collider, famoso sito americano di news su cinema e intrattenimento, ha pubblicato un tweet ponendo una semplice domanda ai suoi fan:

Me. — Chris Evans (@ChrisEvans) September 27, 2019

Quale attore del MCU vorreste vedere nel prossimo film di Star Wars?

La risposta di Chris Evans è stata criptica e decisa:

Me.

Il franchise di Star Wars continuerà con Star Wars: L'ascesa di Skywalker, previsto nelle nostre sale il 18 dicembre. Quali nuovi attori vi piacerebbe vedere nel franchise?

