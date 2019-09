Cinema

Ecco il trailer di Class Action Park, il documentario ispirato al realmente esistito parco divertimenti più pericoloso al mondo, tra genio, follia e sregolatezza.

Nel 2018 la star della serie TV Jackass, Johnny Knoxville, ha interpretato un film, realizzato con un medio budget, dal titolo Action Point, vagamente ispirato ad un parco divertimenti del New Jersey chiamato Action Park. Qui sono accadute cose tanto folli da indurre a pensare che fossero state realizzate appositamente per attrarre il pubblico.

Il film di Knoxville ha realizzato scarsi incassi al box office americano (poco più di 5 milioni di dollari), ma ora il vero Action Park è stato "immortalato" in un documentario dal titolo Class Action Park, diretto dagli stessi registi che hanno già realizzato un cortometraggio per far conoscere questo luogo che potrebbe quasi essere definito "mitico".

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer, che mostra alcuni dettagli e scene realmente verificatisi in questo a dir poco folle parco divertimenti.

HD Chris Charles Scott/Seth Porges Uno scivolo realmente esistito nell'Action Park del New Jersey

Come si può leggere nella didascalia presente sotto il video del trailer pubblicato su YouTube, durante il suo periodo di massimo splendore degli anni '80, l'Action Park del New Jersey era noto come il parco di divertimenti più pericoloso del mondo.

Il parco è stato descritto come se fosse una terra senza legge, governata da impiegati adolescenti e ubriachi e frequentata da ospiti adolescenti e ugualmente ubriachi. Le giostre hanno ignorato tutte le nozioni di base della fisica, del buon senso e della sicurezza. Il risultato finale si trovava da qualche parte tra i film Il signore delle mosche e Saw - L'enigmista. Ma nonostante le innumerevoli persone rimaste ferite, e ben sei morte, c'è chi pensa all'Action Park con affetto come a un folle - ma davvero tanto divertente - "rito di passaggio". Le cicatrici che ha lasciato? Distintivi d'onore. Class Action Park è il primo documentario in assoluto ad esplorare un luogo che è da tanto tempo entrato nel regno del mito. Il docu-film cerca di mettere da parte le trappole della nostalgia per rivelare la verità scioccante che si nasconde dietro il parco e il suo geniale, quanto folle, fondatore.

Parliamo di un genio disposto a disposto a infrangere qualsiasi regola per dare vita alla sua visione, compresa la creazione di una falsa compagnia assicurativa nelle Isole Cayman per eludere le normative assicurative. Astuto quanto criminale, Action Park divenne la pura espressione della sua particolare visione del mondo, che valorizzava il culto di sé sopra ogni altra cosa, comprese le misure di sicurezza di base e le corse fisicamente possibili.

Action Park è dunque ricordato come un luogo folle e insidioso che, decenni dopo, ha indotto chiunque vi abbia mai messo piede a chiedersi se i suoi ricordi siano reali. È diventato un terreno fertile quasi perfetto per la nascita di leggende e miti urbani.

Non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale di Class Action Park, ma sul sito ufficiale del documentario è reso noto che verrà rilasciato molto presto.

Aspettiamo con gran curiosità!

