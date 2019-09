Extravergine

27/09/2019

Mercoledì 9 ottobre alle 21.00 sbarcherà finalmente su FoxLife Extravergine, la nuova e attesissima comedy con Lodovica Comello. Nell'attesa, conosciamo meglio le divertenti protagoniste dello show.

Mancano ormai pochi giorni: mercoledì 9 ottobre, alle 21.15, andrà finalmente in onda su FoxLife e FOX la prima puntata di Extravergine, la nuova serie comedy con Lodovica Comello, diretta da Roberta Torre.

Al centro dei 10 episodi c'è Dafne, una quasi trentenne alle prese con i tipici problemi delle sue coetanee - la ricerca di una stabilità lavorativa ma anche sentimentale - e con un piccolo, grande scoglio: Dafne è infatti ancora vergine.

Dafne vive a Milano e lavora nella redazione di Audrey, un magazine super glamour tutto al femminile, nel quale si ritrova a doversi occupare di una rubrica sul sesso. Proprio lei che è ancora vergine. Anzi, extravergine. Ma ad aiutarla a cercare di superare questo ostacolo, ci sono le sue amiche e colleghe.

Conosciamole meglio.

Extravergine: Dafne, la protagonista

Lodovica Comello interpreta Dafne

Giovane, carina e con un segno alquanto particolare: è ancora vergine. Il fatto di essere vergine alla soglia dei trenta, non deriva da un'infanzia trascorsa in un ambiente bigotto, anzi: Dafne è cresciuta con Irene, una madre che le ha impartito un'educazione decisamente libertina, alla quale ha reagito sviluppando un carattere solitario e perfezionista, del tutto opposto a quello della mamma, ex attrice e sex symbol anni ’80 che vive in un uliveto in Puglia e che da sempre ha cercato in ogni modo di spronare la figlia a vivere con più leggerezza, ottenendo però l'esatto effetto contrario.

Dafne deve sopravvivere in un mondo ipersessualizzato, all'interno del quale vola come una sorta di mosca bianca, sospesa tra la necessità di salvaguardare l'universo che si è creata e la voglia di poter condurre una vita normale, come quella di tutti coloro che la circondano.

A vestire i panni di Dafne è la talentuosissima Lodovica Comello, attrice cinematografica e teatrale, nonché cantante e conduttrice televisiva e radiofonica. Lodovica è una star nota e amata in tutto il mondo, che grazie al suo carisma e alla sua versatilità ha cominciato a calcare i palcoscenici di tutto il globo fin da giovanissima, e la cui carriera continua a dimostrarsi inarrestabile e sorprendente.

Extravergine: Ginevra, la coinquilina di Dafne

Melissa Anna Bartolini è Ginevra

Prototipo della milanese doc, bocconiana, radical chic e in carriera, Ginevra è la migliore amica nonché coinquilina di Dafne. Ha quasi trent'anni ed ha deciso che ormai è tempo di trovare l'uomo perfetto. Ma a questa continua ricerca, in fondo non ci crede nemmeno lei. Il problema però è ammetterlo.

A dare il volto alla più cara amica di Dafne è l'attrice Melissa Anna Bartolini attivissima sia sul piccolo che sul grande schermo ("Fino a qui tutto bene", "Maraviglioso Boccaccio", "Tommaso" "Non uccidere 2", "I delitti del Barlume", "1994")

Extravergine: Samira, la fashion influencer

Pilar Fogliati è Samira

Sexy e carismatica, Samira è la fashion influencer della rivista per cui lavora Dafne. Di origini arabe, ha una carica erotica sconfinata che le fa vivere una sessualità fluida e libera, sia con gli uomini che con le donne. Cinica e ironica, non ha peli sulla lingua e non ha alcun problema di sorta nel dire ciò che pensa.

Samira ha il volto dell'eclettica Pilar Fogliati ("Il Bosco", "Task Force 45- Fuoco Amico", "Un Passo Dal Cielo", "Forever Young").

Extravergine: Violante, la food-blogger

Stella Pecollo interpreta Violante

Curvy e adorabilmente eccentrica, Violante è la food-blogger di Audrey. Divide scrivania e vita privata con il suo compagno Edoardo, food blogger anche lui. I due sono alle prese con il difficile compito di riaccendere una relazione che ormai si trascina da parecchio tempo.

Violante è interpretata da Stella Pecollo artista versatile e poliedrica, molto attiva anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito ("Il giorno in più", "Studio Illegale", "Riccardo va all'inferno", "Hollyoaks Later", "Gore").

Extravergine andrà in onda da mercoledì 9 ottobre

Extravergine andrà in onda su FoxLife e FOX dal 9 ottobre al 6 novembre, tutti i mercoledì alle 21.00.

Non perdetevi il romanzo ispirato all serie TV, scritto da Chiara Moscardelli ed edito da Solferino.