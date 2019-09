Dragon Ball FighterZ: Gogeta Super Saiyan Blue è il nuovo combattente

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 27/09/2019 09:57 | aggiornato 27/09/2019 10:01

Direttamente dal film Dragon Ball Super: Broly, arriva Gogeta nella sua versione Super Saiyan Blue per scatenare tutta la sua potenza all'interno del videogioco Dragon Ball FighterZ.

Continuano ad arrivare nuovi combattenti per il famoso picchiaduro Dragon Ball FighterZ. Il titolo è uscito ormai nel gennaio del 2018, ma il suo successo è stato tale da portare alla realizzazione di un secondo Season Pass con altri 6 personaggi.

Attualmente i lottatori del secondo Season Pass che si sono uniti alla battaglia sono: Jiren da Dragon Ball Super, Videl accompagnata da Great Saiyaman, Goku bambino da Dragon Ball GT e Janemba dal dodicesimo film di Dragon Ball Z. Ormai mancano soltanto due attesissimi lottatori all’appello: Gogeta Super Saiyan Blue e Broly tratti dall’ultimo film Dragon Ball Super: Broly.

Nella giornata del 26 settembre sarà disponibile finalmente Gogeta nella sua versione Super Saiyan Blue. Possiamo vedere un primo trailer che ci mostra le diverse mosse speciali che il personaggio nato dalla fusione tra Goku e Vegeta è in grado di fare.

HD Bandai Namco

Gli attacchi mostrati in questo scontro, in cui il nuovo personaggio affronta Janemba, primo avversario mai affrontato dalla fusione, sono tutte tratte dall’ultima pellicola di successo della saga creata da Akira Toriyama, che, come visto anche per gli altri personaggi, si dimostrano estremamente fedeli alla controparte animata.

Gogeta Super Saiyan Blue sarà disponibile dal 26 settembre per tutti coloro che hanno preso il FighterZ Pass 2, ma sarà anche acquistabile singolarmente per chi non ha usufruito del pass al prezzo di circa 5 euro.

Bandai Namco ha anche rivelato che permetterà ai giocatori di provare i personaggi inseriti come DLC gratuitamente per alcuni brevi periodi. Il 12 ottobre sarà infatti possibile provare gratuitamente Goku e Vegeta in forma normale, mentre il 2 novembre sarà la volta di Zamasu e Cooler. In futuro arriveranno altre giornate con altre prove di combattenti tratti dal Season Pass.

Bandai Namco

Ormai dunque manca soltanto Broly tratto dal film omonimo uscito l’anno scorso in Giappone, a completare i combattenti mancanti. Ancora non si conosce una data specifica, ma se le tempistiche seguiranno quanto visto con Janemba, uscito a fine agosto, e ora Gogeta, allora l’ultimo personaggio potrebbe uscire tra fine ottobre e i primi di novembre. Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni.

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro di Bandai Namco sviluppato da Arc System Works, software house giapponese che ha realizzato alcuni storici picchiaduro come Guilty Gear uscito il 26 gennaio 2018. Il titolo presenta scontri 3vs3 con oltre 20 personaggi tratti da tutte le diverse serie di Dragon Ball. Grazie all’elevata qualità del suo gameplay e del suo stile grafico molto fedele all’opera di Toriyama, FighterZ è diventato un successo mondiale con tornei dedicati al picchiaduro che ancora oggi tengono incollati allo schermo milioni di appassionati del genere.