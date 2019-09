Cinema

Divertimento, avventura, azione, riflessione, tensione e molto altro ancora. Il weekend del 28 e 29 settembre porta in sala una (ricchissima) selezione di film per tutti i gusti.

Nel primo fine settimana d'autunno, mentre le belle giornate lasciano il passo a un meteo scontroso e imprevedibile, anche in sala arriva una "pioggia" di novità.

Tra i titoli più attesi ci sono senza dubbio Rambo: Last Blood, nuovo capitolo della saga dell'inossidabile veterano interpretato da Sylvester Stallone, e Ad Astra, thriller syfy con Brad Pitt nei panni di un astronauta che parte per una "missione classificata" nello spazio.

Ma (ovviamente) la programmazione non si esaurisce così.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend del 28 e 29 settembre 2019.

Animazione

Shaun vita da pecora: Farmageddon

Animazione, Avventura - USA, Gran Bretagna, Francia, 2019 - Durata 86 Min.

La vita nella fattoria Mossy Bottom procede come al solito. Shaun continua a elaborare piani dispettosi e Bitzer a mandarli a monte. Ma un giorno accade qualcosa di incredibile. Una piccola extraterreste cade con il suo UFO nella fattoria. LU-LA si rivela una sorta di Shaun di un altro pianeta e i due stringono subito amicizia. Ma una losca agenzia governativa è alle sue calcagna e la piccola sente nostalgia di casa. Shaun e i suoi amici uniscono le forze per rimandare LU-LA sul suo pianeta e salvarla dalle grinfie degli uomini che vogliono catturarla.

Il film è diretto da Will Becher e Richard Phelan.

Avventura

Dora e la città perduta

Avventura, Family - Gran Bretagna, Australia, USA, 2019 - Durata 102 Min.

Dopo avere vissuto a lungo nella Foresta Amazzonica con i genitori, in cerca della leggendaria città inca di Parapata, Dora viene mandata in California dagli zii, Nico e Sabrina, per frequentare il liceo. Ma la vita in città è molto diversa da quella nella giungla e la ragazzina diventa una inesauribile fonte di imbarazzo per il cugino, Diego. La stessa Dora fatica ad adattarsi, ma le cose cambiano improvvisamente quando un gruppo di mercenari rapisce lei, Diego, la secchiona Sammy e il nerd Andy per farsi aiutare a trovare Parapata. L'esperienza di Dora in Amazzonia si rivelerà molto preziosa.

Diretta da James Bobin, la pellicola è interpretata da Isabela Moner, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Q'Orianka Kilcher, Eva Longoria, Temuera Morrison, Eugenio Derbez, Madeleine Madden, Adriana Barraza, Christopher Kirby.

Azione

Rambo: Last Blood

Azione, Avventura - USA, 2019 - Durata 89 Min.

John Rambo si è ritirato nel ranch di famiglia in Arizona. Con lui vivono la domestica e amica Maria e sua nipote, Gabrielle, che per il veterano sono come una famiglia. John sembra avere abbracciato in tutto e per tutto una esistenza "normale", ma continua a essere tormentato dai fantasmi della guerra. I suoi demoni riemergono quando Gabrielle, partita per il Messico per conoscere il suo vero padre, viene rapita da un cartello. John riprende le armi e si prepara a una nuova battaglia (l'ultima?) per salvare la ragazza.

Il film è diretto da Adrian Grunberg e annovera nel cast Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis, Díana Bermudez.

Biografici

Lou Von Salomé

Biografico, Drammatico - Germania, Austria, Italia, Svizzera, 2016 - Durata 113 Min.

Gottinga, 1933. Quasi cieca a causa del diabete e perseguitata dalla follia nazista, la filosofa, scrittrice e psicanalista Lou Von Salomé vive reclusa in casa. Ma un giorno, alla sua porta bussa il germanista Ernst Pfeiffer, in crisi professionale e coniugale. La donna accetta di aiutarlo, se in cambio l'uomo scriverà le sue memorie. Il racconto di Lou è un lungo viaggio dagli esordi nella comunità tedesca di San Pietroburgo, fino alle travolgenti relazioni con Nietzsche, Rilke e Freud.

Diretta da Cordula Kablitz-Post, la pellicola conta sulla presenza di Katharina Lorenz, Matthias Lier, Katharina Schüttler, Phillip Hauss, Alexander Scheer, Julius Feldmeier, Merab Ninidze, Peter Simonischek, Petra Morzé, Harald Schrott, Liv Lisa Fries.

Commedie

Yesterday

Commedia - Gran Bretagna, 2019 - Durata 116 Min.

Jack Malik è un musicista pieno di sogni, ma di scarso successo. L'unica che crede in lui è Ellie, l'amica di infanzia, confidente, manager... e forse qualcosa in più. Però una sola fan non basta e Jack decide di chiudere con la musica. Quella sera, mentre torna a casa, il giovane ha un incidente durante un black out che coinvolge l'intero pianeta. Fortunatamente, non è nulla di grave e in breve tempo può lasciare l'ospedale. Ma in realtà, delle conseguenze ci sono state. E che conseguenze. Jack è l'unico che si ricorda dei Beatles. In un mondo che non conosce i Fab Four, il giovane diventa una star planetaria. Ma tutto ha un prezzo...

Il film porta la firma di Danny Boyle ed è interpretato da Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Joel Fry, Camille Chen, Meera Syal, Alexander Arnold, Harry Michell, Vincent Franklin, Sanjeev Bhaskar.

Documentari

Of Fathers and Sons

Documentario - Germania, USA, Siria, Libano, Olanda, Qatar, 2017 - Durata 99 Min.

Abu Osama fa parte di Al-Nusra, braccio siriano di Al-Qaeda. L'uomo crede fermamente nella legge della Sharia ed è un sostenitore della Jihad. Abu Osama è completamente votato alla sua missione e prepara i suoi stessi figli a combattere per essa. Da parte loro, Osama e Ayman sono affascinati dal padre e dalla sua vita. Ma mentre il primo è pronto ad abbracciare in tutto e per tutto il credo paterno, il secondo vorrebbe poter tornare a scuola.

Il documentario è diretto da Talal Derki.

1968 gli Uccelli: Una storia mai raccontata

Documentario - Italia, 2018 - Durata 54 Min.

Roma, 9 febbraio 1968. Il gruppo degli Uccelli occupa - o per meglio dire, "fa il nido" - per 36 ore sulla cupola di Sant’Ivo alla Sapienza. L'iniziativa catapulta gli Uccelli fuori dalle aule universitarie e li rende un fenomeno trasversale. Il gruppo acquisisce credibilità e stima e viene invitato a Berlino, dove incontra i rappresentanti della Kommune1. Poi, su mandato di Carlo Levi, occupa i Sassi di Matera, dando il via al processo che trasformerà le celebri abitazioni in Patrimonio UNESCO. La spinta innovatrice, concreta e appassionata degli Uccelli sembra in grado di cambiare la storia e il mondo. Ma purtroppo, non sarà così.

Il documentario è diretto da Silvio Montanaro.

Il pianeta in mare

Documentario - Italia, 2019 - Durata 96 Min.

In bilico tra un passato ingombrante e un futuro incerto, la città-fabbrica di Marghera è un luogo quasi irreale, caotico, di grandi contraddizioni. La zona residenziale sembra immersa in uno spazio metafisico astratto. La zona industriale è una sorta di bolgia dantesca, dove da 60 anni manager, operai, camionisti portano avanti il sogno del progresso del Petrolchimico. Cosa è rimasto dei progetti e delle speranze del polo produttivo? Quale destino lo aspetta, insieme a quello di coloro che lo vivono e lo fanno vivere?

Il documentario è diretto da Andrea Segre e Gianfranco Bettin.

Drammatici

Vivere

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 103 Min.

Gli Attorre sono una famiglia problematica e disfunzionale. La piccola Lucilla soffre di asma psicosomatica. La mamma Susi insegna danza a un gruppo di "culone che vogliono dimagrire" ed è sempre di corsa. Il papà Luca è un giornalista freelance arrogante, di scarso successo e con un debole per le donne. Lo zio acquisito Pierpaolo è il ricco e viziato erede di una dinastia di avvocati ammanicati in politica. L'equilibrio domestico è precario e a dare la spallata definitiva arriva Mary Ann, au pair irlandese cattolica. Il dramma familiare degli Attorre si consuma sotto lo sguardo vigile dell'inquietante vicino di casa, detto "perind" in quanto perito industriale.

Diretta da Francesca Archibugi, la pellicola annovera nel cast Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin O’Donovan, Andrea Calligari, Valentina Cervi, Enrico Montesano, Elisa Miccoli.

Drive Me Home

Drammatico - Italia, 2018 - Durata 94 Min.

Antonio e Agostino, detto "Tino", sono amici fin da bambini. Cresciuti in un piccolo paese dell'entroterra della Sicilia, entrambi partono in cerca di un futuro migliore e si perdono di vista. Ma quando Antonio scopre che la sua casa natia è stata messa all'asta, si mette sulle tracce di Agostino per farsi aiutare a conservare un pezzo del passato molto importante per entrambi. L'incontro a distanza di anni diventa un momento catartico, in cui confluiscono vecchi conflitti e nuove rivelazioni.

Il film è diretto da Simone Catania e conta sulla presenza di Marco D'Amore, Vinicio Marchioni, Lou Castel, Jennifer Ulrich, Chiara Muscato, Nicola Adobati, Vittorio Magazzù, Jacopo Vinci, Omondi Atteno, Ward Kerreman.

Fantascienza

Ad Astra - Missione classificata

Fantascienza, Thriller - USA, 2019 - Durata 124 Min.

Roy McBride è un ingegnere e un astronauta, come suo padre, Clifford McBride. L'uomo è scomparso 20 anni fa, nel corso della missione "Lima", che aveva come scopo quello di trovare vita extraterrestre. Ma forse non solo. Quando la NASA scopre che un campo elettrico proveniente dallo spazio profondo potrebbe distruggere la Terra e che l'origine è la nave di Clifford, Roy parte per salvare il mondo dalla catastrofe. E forse anche per scoprire la verità su suo padre e trovare pace per sé stesso.

Diretta da James Gray, la pellicola è interpretata da Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, Jamie Kennedy, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed, Anne McDaniels.

Per maggiori informazioni, non perdetevi l'approfondimento e la recensione su MondoFox. E scoprite di più sul misterioso "Progetto Lima" nella nuova clip.