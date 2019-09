Games With Gold di ottobre 2019: Microsoft annuncia i giochi gratuiti per Xbox

Videogames

di Andrea Guerriero - 27/09/2019 14:32

Dopo i PlayStation Plus di Sony, ora è Microsoft a elargire doni a tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold. Da scaricare sulle proprie console a partire dal primo ottobre.

0 condivisioni

Quello offerto da Sony nel corso dell'ultimo State of Play è stato uno spettacolo indimenticabile per tutti i fan PlayStation.

Non solo grazie all'annuncio della data di uscita di The Last of Us Part II - con tanto di nuovo spettacolare trailer -, ma anche spigendo sulla passione dei gamer per la Instant Game Collection. Il colosso giapponese ha quindi scelto un palco assai particolare per svelare quali saranno i titoli gratuiti con l'abbonamento PlayStation Plus di ottobre, e alla rivale Microsoft non è rimasto che inseguire.

L'azienda di Redmond ha infatti alzato il sipario sui suoi Games With Gold del prossimo mese, vale a dire una selezione di quattro titoli - due per Xbox One e due per Xbox 360 - che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold possono mettere in download senza costi aggiuntivi.

I nomi coinvolti sono stati "impressi" nel trailer visibile in testata di articolo. A seguire, andiamo invece ad analizzarli nel dettaglio, così da farci un'idea dell'offerta confezionata dalla "grande M".

I giochi gratis di ottobre 2019 per Xbox One

Ad aprire le danze è come sempre l'ammiraglia made in USA, Xbox One.

Il primo gioco dei Games With Gold di ottobre scelto dalla dirigenza Microsoft è Tempo the Badass Elephant, un platform game edito da SEGA e realizzato dai ragazzi di Game Freak, già noti al grande pubblico per essere gli autori del franchise Pokémon. Il titolo potrà essere scaricato da Xbox Store dal primo al 31 ottobre.

Shell City si trova in stato di emergenza per l'attacco devastante delle forze di PHANTOM. L'esercito nazionale fatica a contenere le terrificanti macchine da guerra e chiede aiuto all'unica entità capace di spostare l'ago della bilancia fra l'obliterazione di Shell City e la sua salvezza: divora noccioline, calpesta i malvagi… è TEMBO THE BADASS ELEPHANT!

Dal 16 ottobre al 15 novembre, tutti gli abbonati potranno invece mettere le mani sl survial horror Friday the 13th: The Game.

Friday the 13th: The Game è un survival horror in terza persona in cui i giocatori impersoneranno un giovane assistente o, per la prima volta in assoluto, Jason Voorhees. Tu e altri sei sfortunati dovrete fare tutto il possibile per sfuggire e sopravvivere all'assassino più famoso del mondo, intenzionato a torturarvi e massacrarvi. Friday the 13th: The Game intende offrire a ogni giocatore gli strumenti per sopravvivere, fuggire o perfino cercare di abbattere il mostro apparentemente immortale.

I giochi gratis di ottobre 2019 per Xbox 360

Passando alla più vetusta - ma decisamente leggendaria - Xbox 360, i Games With Gold di ottobre 2019 prevedono prima di tutto Disney Bolt – da poter scaricare dal primo al 15 ottobre:

Unisciti a Penny e Bolt, il super cane, e viaggia con loro in tutto il mondo in una missione pericolosissima per salvare il papà di Penny dal malvagio dottor Calico.

L'altro gioco Xbox 360, in download dal 16 al 31 ottobre, è poi Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Razor's Edge affina scontri, livelli di difficoltà, grafica e molto altro per offrire il gioco d'azione ninja definitivo!

Cosa ne pensate dei prossimi Games With Gold? Sono riusciti a non deludere le vostre aspettative?