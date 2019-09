La più grande epidemia in questo paese è la mancanza di cure per chi soffre di problemi di salute mentale, non certo i film.

Mike sostiene che esistono persone violente indipendentemente dal fatto che esca o meno un film come Joker: dal suo punto di vista, chi ha problemi con il film semplicemente non dovrebbe vederlo. Lui andrà a vedere Joker perché è sicuro che sua figlia avrebbe fatto lo stesso.

In questo momento non c'è alcuna minaccia credibile , ma seguiremo da vicino quello che sta succedendo.

Soltanto la catena AMC si è espressa in merito: nei cinema del circuito saranno consentiti i costumi ma non maschere, face paint o "qualsiasi oggetto che nasconde il viso".

Ad oggi, altre catene non hanno ancora messo in atto divieti o regolamenti del genere, ma ad una settimana dall'uscita del film, è possibile che possano aggiornare i loro protocolli per il weekend d'apertura.

Come ha dichiarato a TMZ il Ceo Ted Mundorff, "non consentiremo costumi , face painting o maschere a dipendenti o spettatori".

Alcune famiglie di Aurora , la strage avvenuta nel 2012 in Colorado durante una proiezione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, hanno espresso sgomento e preoccupazione e Warner Bros. ha fornito una risposta con un comunicato in cui condanna la violenza delle armi da fuoco.

