L'iPhone 11 Pro con frammenti di meteorite potrebbe essere vostro per 47mila euro

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 27/09/2019 16:47 | aggiornato 27/09/2019 16:51

Per la versione più costosa di iPhone 11 Pro sono necessari circa 47mila euro. Il motivo? L'utilizzo di pietre preziose e frammenti provenienti direttamente dallo spazio. La firma è di Caviar.

0 condivisioni

Se pensate che i nuovi iPhone appena presentati da Apple siano eccessivamente costosi, allora non avete ancora letto il prezzo sul cartellino della versione spaziale (nel verso senso della parola) di iPhone 11 Pro.

Caviar è un'azienda russa che, come altre del settore, è specializzata nella personalizzazione di prodotti tecnologici utilizzando materiali pregiati e per la sua ultima creazione ha pensato di optare per diamanti, rubini, topazi e frammenti di meteorite e di un veicolo spaziale. Per non farsi mancare proprio nulla, al centro della scocca posteriore è posizionato un turbillion che completa un giro ogni minuto. Il tutto per ricreare a vista una miniatura del Sistema Solare e lasciare praticamente chiunque a bocca aperta.

HD Caviar Il Sistema Solare sulla scocca di iPhone 11 Pro? Perché no!

Un iPhone 11 Pro unico al mondo, sì perchè Caviar conferma sul suo sito web che esiste solo un esemplare di questo smartphone che al momento della stesura di questo articolo non ha ancora trovato un acquirente. Messo da parte il design che definire ricercato sarebbe riduttivo, il prezioso smartphone condivide la scheda tecnica con la sua versione standard e ben più economica ('solo' 1.189 euro in Italia).

Nonostante la sua unicità, iPhone 11 Pro Universe Diamond firmato Caviar, come dicevamo, ha un costo per nulla allettante. I prezzi per le diverse varianti sono i seguenti:

iPhone 11 Pro da 64GB: 51.320 dollari (47mila euro circa)

iPhone 11 Pro da 256GB: 51.630 dollari (47mila euro circa)

iPhone 11 Pro da 512GB: 52.020 dollari (48mila euro circa)

iPhone 11 Pro Max da 64GB: 51.780 dollari (poco più di 47mila euro)

iPhone 11 Pro Max da 256GB: 52.090 dollari (quasi 48mila euro)

iPhone 11 Pro Max da 512GB: 52.480 dollari (48mila euro circa)

Una rapida occhiata al listino è quanto basta per capire perché nessuno si è ancora fatto avanti. Riuscirà Caviar, poco chiara sulla provenienza dei 'frammenti spaziali', a vendere uno smartphone così costoso o è una missione impossibile? Voi cosa ne pensate?