27/09/2019

Lucky Red ha lanciato il trailer italiano del film che ha conquistato la critica del Festival di Toronto e sbancato il box-office Usa: Jennifer Lopez è a capo di una singolare banda di spogliarelliste criminali, ecco la sua scatenata pole dance.

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business: così Lucky Red ha deciso di intitolare Hustlers (che nello slang Usa sta sia per "truffatrici" che per "sgualdrine"), il film di Lorene Scafaria che ha conquistato la critica del Toronto International Film Festival e sbancato il botteghino statunitense con un incasso (fonte BoxOffice Mojo) di oltre 67 milioni di dollari in sole due settimane.

Jennifer Lopez e Constance Wu (la pazza Rachel di Crazy Rich Asians) guidano il ricco cast di questo progetto basato su un'incredibile storia vera. Una vicenda ricostruita dalla giornalista Jessica Pressler in un articolo pubblicato dal New York Magazine nel 2016, intitolato The Hustlers at Scores e diventato subito virale (potete leggerlo sul sito The Cut).

Le spogliarelliste criminali

J.Lo è Ramona, una stripper di New York maestra della lap dance, che ha capito come fare soldi muovendosi intorno a un palo.

Sulla sua strada arriva la giovane Destiny (Wu), che ce la sta mettendo tutta per sbarcare il lunario e provvedere a se stessa e alla nonna.

Grazie anche alla scatenata Diamond (Cardi B), Destiny impara presto come intrattenere la prestigiosa clientela di Wall Street che frequenta il club nel quale le tre lavorano.

Almeno fino a lunedì 15 settembre 2008, quando il fallimento di Lehman Brothers e la crisi dei subprime mette tutti in ginocchio.

Jennifer Lopez e Constance Wu in una scena del film

Arrivate a quel punto, a Ramona, Destiny, Diamond e le nuove entrate in "famiglia" – l'irrefrenabile Mercedes (Keke Palmer) e la più sprovveduta Annabelle (Lili Reinhart) – non resta che una soluzione: attuare un pazzesco piano criminale e derubare, con drink a base di MDMA e ketamina, i ricchi broker che popolano il locale.

Nel cast del film spiccano pure Julia Stiles (la giornalista Elizabeth, che per prima si interessa al caso) e Lizzo: l'incontenibile star simbolo della body-positivity e in vitta alle classifiche di mezzo mondo con la super-hit Juice interpreta la spogliarellista Liz.

Il comparto maschile vede invece Usher (in un cameo nei panni di sé stesso), Max Minghella, Frank Whaley, Brandon Keener e Steven Boyer.

Il sogno americano a pezzi

Dramma criminale, commedia sul mondo delle strippers, esplorazione della crisi finanziaria: Le ragazze di Wall Street è un mix di umorismo, attualità e spettacolo che ha subito conquistato Jennifer Lopez.

L'attrice e cantante, coinvolta anche come produttrice con Will Ferrell, Adam McKay e Jessica Elbaum, è in odore di nomination all'Oscar per la sua interpretazione.

Nelle note stampa del film, racconta così questo progetto che la rilancia sul grande schermo dopo il successo di Ricomincio da me.

Le ragazze di Wall Street parla dell'avidità, del potere e del sogno americano. È un film che racconta di un gruppo disparato di donne che, pur lavorando in un ambiente degradato e sottovalutato, lottano per raggiungere la vetta. La loro è una storia di amoralità su quanto sia scivoloso il terreno dell'ambizione e dei sogni.

Bandito in Malesia per i "troppi contenuti osceni", Le ragazze di Wall Street uscirà nei cinema italiani il 7 novembre 2019.

Siete pronti ad andrete a lezioni di pole dance da J.Lo?