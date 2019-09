OnePlus 7T, il top di gamma ad un prezzo contenuto

Tecnologia

27/09/2019

Per il nuovo smartphone dell'azienda cinese un display da 6.55 pollici con refresh rate di 90Hz, tripla fotocamera posteriore e ricarica rapida Warp Charge 30T. Un top di gamma nella scheda tecnica ma non nel prezzo.

Dopo intensi giorni di fughe di notizie che lo hanno svelato prima del tempo, OnePlus ha finalmente annunciato in via ufficiale il suo OnePlus 7T. Lo smartphone, il fratello minore di OnePlus 7 Pro, rispecchia a pieno la filosofia dell'azienda cinese, un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo forse impareggiabile. Queste le sue caratteristiche.

Rispondiamo subito alla domanda (forse) più importante: quanto costa OnePlus 7T? Il prezzo del dispositivo per il mercato europeo non è stato ancora svelato, ma sarà certamente inferiore a quello di OnePlus 7 Pro (709 euro in Italia). Si parte infatti da 599 dollari, ovvero circa 549 euro al cambio tasse escluse. Per notizie certe sull'argomento bisognerà attendere il 10 ottobre, giorno della presentazione europea del dispositivo.

Display da 6.55 pollici con refresh rate di 90Hz per OnePlus 7T

OnePlus 7T è a tutti gli effetti un top di gamma, pur non avvicinandosi minimamente ai prezzi dei concorrenti (pensate ai 1.189 euro necessari per portarsi a casa iPhone 11 Pro). Il punto di forza dello smartphone è il display da 6.55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, certificazione HDR10+ e lettore d'impronte digitali integrato. La luminosità arriva fino a 1000 nits, migliorando notevolmente l'esperienza d'uso anche alla luce del sole. A differenza di OnePlus 7 Pro, la parte superiore lascia (poco) spazio ad una tacca a goccia per la fotocamera anteriore e i bordi laterali non presentano alcuna curvatura.

Sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus di ultima generazione, accompagnato da 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Tripla fotocamera sulla scocca posteriore

Rispetto agli altri della 'linea 7', OnePlus 7T presenta sul retro un inedito modulo fotografico rotondo (come Huawei Mate 30 Pro), con tre lenti (le stesse di OnePlus 7 Pro): fotocamera principale con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel e ultra-grandangolo da 16 megapixel. Per il reperto fotografico la novità è la Super Macro Mode, che permette di scattare foto ad una distanza di 2.5cm dal soggetto. Invariate le possibilità per video, in 4K a 30/60 fps (anche a 1080p) e in Super Slow Motion (1080p a 240 fps, 720p a 480 fps).

Altro punto a favore di OnePlus 7T è la modalità ricarica rapida chiamata Warp Charge 30T, il 23% più veloce di quella supportata da OnePlus 7 Pro (Warp Charge 30). Ciò significa che, stando a quanto riportato dall'azienda, sarà possibile ricaricare completamente (dallo 0 al 100%) la batteria da 3800mAh del 7T in soli 60 minuti.

Poche novità invece lato software. OnePlus 7T arriverà sul mercato con Android 10 personalizzato con OxygenOS.

OnePlus 7T disponibile in Glacier Blue e Frosted Silver

In attesa di dettagli su disponibilità e prezzi, cosa ne pensate del nuovo arrivato di casa OnePlus?