Cinema

di Rina Zamarra - 27/09/2019 10:20 | aggiornato 27/09/2019 10:24

Pubblicato il trailer di Primal: l'action thriller riporta al cinema Nicolas Cage nei panni di un cacciatore di animali esotici alle prese con un giaguaro bianco.

Lionsgate ha lanciato il trailer ufficiale di Primal, il film con protagonista Nicolas Cage nei panni di Frank Walsh, un collezionista e cacciatore di animali esotici.

La pellicola è decisamente un action thriller con un alto livello di suspense, palpabile già dal trailer in testata. Tutto ha inizio quando Frank Walsh riesce a catturare un esemplare di giaguaro bianco. Si tratta di un animale raro dal valore inestimabile, che l’uomo deve trasportare in nave negli Stati Uniti.

La cattura del giaguaro rappresenta per Frank l’affare della vita, un vero e proprio colpo di fortuna capace di fruttargli un notevole guadagno. La sua soddisfazione, però, avrà vita breve. Sulla nave che trasporta il prezioso carico, si trova anche il pericoloso assassino Richard Loffler, in arresto per crimini contro l’umanità e in viaggio verso l’America chiuso in una gabbia.

Il killer riuscirà a liberarsi e a liberare il felino, gettando così il panico sulla neve. A Frank non rimarrà che impegnarsi in una vera e propria caccia per recuperare il giaguaro bianco, la cui sopravvivenza è a rischio.

Primal Trailer: First Look at Nicolas Cage’s New Action Movie: The film also stars Famke Janssen and Kevin Durand The post Primal Trailer: First Look at Nicolas Cage’s New Action Movie appeared first on https://t.co/aaeAu8MAND. https://t.co/JQXI6w78gw pic.twitter.com/ojgUm5pN8y — Showtime Updates (@Showtimesupdate) September 26, 2019

A vestire i panni del criminale Richard Loffler c’è Kevin Durand, mentre Famke Janssen presta il volto alla dottoressa che si occupa del monitoraggio del prigioniero. Il cast, diretto da Nick Powell, è completato da Michael Imperioli, LaMonica Garrett e Tommy Walker. Infine, la sceneggiatura è opera di Richard Leder, noto per film come La scelta di Charlie.

Primal è stato classificato come film Rated R, vale a dire vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto, e uscirà nel circuito on demand e in una serie di cinema americani l’8 novembre 2019. La data del debutto cinematografico italiano, invece, non è stata ancora ufficializzata.