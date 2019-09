Samuel L. Jackson 'presta' la voce ad Alexa, Amazon presenta nuovi dispositivi della linea Echo

All'evento Amazon ha presentato anche nuovi hardware . Quelli disponibili anche in Italia sono Echo Studio con Dolby Atmos (199,99 euro), Echo Dot con orologio (69,99 euro), Ring Stick Up Cam (99 euro), Echo Flex (29,99 euro), il nuovo Echo (99,99 euro) e, infine, Echo Dot nella variante Malva (59,99 euro).

Immaginate di chiedere a Nick Fury (MCU), Jules Winnfield (Pulp Fiction) o Mace Windu (Star Wars) informazioni sul meteo, le ultime notizie, il risultato di una partita o di raccontarvi una barzelletta. Bello vero? L'aggiornamento per sostituire la voce tradizionale di Alexa con quella di Samuel L. Jackson sarà disponibile entro la fine del 2019 al costo di 0,99 centesimi di dollaro statunitense, e solo in USA. Gli utenti potranno scegliere anche la versione explicit dello speciale 'voice pack'.

Le interazioni con Alexa , l'assistente virtuale di Amazon, saranno a breve ancora più divertenti e colorite, almeno per gli utenti statunitensi. La star di Hollywood Samuel L. Jackson è stata ingaggiata dalla multinazionale di Jeff Bezos per prestare la voce a dispositivi come Amazon Echo e il nuovo Echo Flex.

