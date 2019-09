Scoperta la 'Grande Adria', l'antico continente perduto

In definitiva, quando la Pangea si separò in due continenti più piccoli, la Laurasia e la Gondwana, fu proprio quest’ultima a dare vita successivamente al nostro continente nascosto, la Grande Adria, originatosi circa 240 milioni d’anni fa .

La Grande Adria avrebbe dunque influito sulla geografia di almeno una trentina di paesi europei , Italia compresa appunto (dal Nord Italia fino alla parte superiore della Puglia), e il merito di tale scoperta va a un team internazionale di ricercatori dell’Università di Utrecht (Paesi Bassi), in collaborazione con il norvegese CEED (Center for Earth Evolution and Dynamics), l’Università di Witwatersrand (Sudafrica), il Politecnico federale di Zurigo (Svizzera) e altre università sparse per il globo.

I ricercatori l’hanno ribattezzato “ Grande Adria ” (o Adria Maggiore) ma in realtà sul “continente perduto”, probabilmente distaccatosi milioni di anni fa dal Nordafrica per poi essere “sepolto” dall’Europa Meridionale, poggiamo i nostri piedi tutti i giorni.

