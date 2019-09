CinemaFumetti

27/09/2019

Dopo il ritorno di Spider-Man, è giunto il momento per Sony di tessere la propria ragnatela!

L'Universo Cinematografico Marvel targato Sony si sta espandendo e, dopo i progetti legati al sequel di Venom e al film di Morbius, l'ex partner di Marvel Studios potrebbe mettere in cantiere il film dedicato al personaggio di Madame Web.

Secondo il sito americano Collider, Sony Pictures avrebbe già scelto gli sceneggiatori di Morbius, Matt Sazama e Burk Sharpless, per scrivere il film, che sarà ambientato nell'universo di Spider-Man. Non è chiaro chi produrrà il film Madame Web ma Avi Arad e Matt Tolmach sono probabilmente i candidati più accreditati, visto che hanno lavorato come produttori su Venom e Morbius. L'esecutivo di Sony Palak Patel supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Madame Web, nei fumetti...

Creato dallo scrittore Denny O'Neil e dall'artista John Romita Jr., Madame Web è apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man 210, pubblicato da Marvel Comics nel novembre 1980. Conosciuta come Cassandra Webb, presentata spesso come un'anziana donna cieca che soffre di una malattia neuromuscolare cronica che rende difficile muoversi e respirare, e come tale, è collegata a un sistema di supporto vitale che assomiglia a una ragnatela (da qui "la perdita" di una "b" nel cognome del personaggio). Il potere di Madame Web consiste nell'essere chiaroveggente e di avere capacità precognitive. Spesso queste abilità sono state usate da Madame Web per aiutare Spider-Man a risolvere intricate questioni e spesso hanno prevenuto gravi crimini.

HD Marvel Il numero di esordio di Madame Web

... e nella serie TV

Nella serie televisiva Spider-Man animated series (andata in onda negli Stati Uniti dal 1994 al 1998 per 65 episodi, Web è apparsa in un ruolo chiave che potrebbe essere ripreso al cinema. Infatti, con le sue abilità (leggermente diverse da quelle del fumetto) ha potuto allenare diversi Spider-Man provenienti da realtà alternative, al fine di rimediare alla distruzione dell'esistenza da parte di Spider-Carnage, a sua volte proveniente da un altro universo. Un ottimo spunto per introdurre lo Spider-Man di Tom Holland da un universo all'altro.

Nella clip che potete vedere qui sotto, Peter Parker viene a contatto con Madame Web (che grazie alle sue abilità conosce la sua vera identità di Spider-Man):

Il futuro cinematografico di Spider-Man potrebbe passare dalle visioni di Madame Web?