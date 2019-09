CinemaAnimazione

27/09/2019 16:14 | aggiornato 27/09/2019 16:19

La spia migliore di tutti i tempi ha le piume (e la voce di Will Smith).

0 condivisioni

Qual è la caratteristica principale che deve avere ogni agente sotto copertura che si rispetti? Sangue freddo? Rigore morale? La capacità di diventare invisibile?

Quest'ultima è quella che attrae l'agente Lance Sterling (la sua voce originale è quella di Will Smith) quando gli viene assegnata una nuova, pericolosa missione per infiltrare le fila nemiche. Ed è per questo che, con la sua solita flemma, decide di accettare l'offerta del giovane Walter Beckett (Tom Holland, il Bimbo-Ragno), uno scienziato dalle idee decisamente folli che gli propone di bere uno strano intruglio. La promessa è quello di aiutarlo a passare inosservato in ogni situazione. E, dopo qualche incertezza iniziale, Sterling accetta di consumare lo strano intruglio azzurro, mettendo da parte tutti i suoi dubbi sulle capacità del ragazzo (e la sua abilità di gettare nel gabinetto le tasse dei cittadini).

Il nuovo trailer di Spie sotto copertura ci mostra che Beckett, in effetti, la sua promessa la mantiene. Solo che la sua formula non rende l'agente Sterling invisibile nel modo sperato: piuttosto, lo trasforma in un piccione! Un piccolo incidente di percorso, insomma, che lo scienziato tenta di giustificare mettendo in evidenza come questa tragedia possa trasformarsi in un felice incidente di percorso. Chi, infatti, degnerebbe di un secondo sguardo uno dei più fastidiosi volatili che infestano le nostre città?

20th Century Fox

L'avventura si mette in moto, con Beckett che piano piano inizia a comprendere le sue nuove abilità di pennuto: dalla vista a 360°, che gli permette di osservare al tempo stesso il suo interlocutore e il proprio posteriore, alla bizzarra capacità di deporre uova (una cosa di cui, ovviamente, non si dovrà mai parlare di nuovo!).

Spie sotto copertura è l'ultimo film di animazione dei Blu Skyes Studio, scritto da Brad Copeland. La regia è quella di Troy Quane e Nick Bruno, che dirigono un cast vocale che, nella sua versione originale, comprende anche Rashida Jones (Marcy Kappe), Ben Mendelsohn (Tristan McFord), Reba McEntire, Rachel Brosnahan (Gidget Garcia), Karen Gillan (Eyes), DJ Khaled (Ears) e Masi Oka (Agente K).

Tra inseguimenti, trasformazioni, e risate assicurate, il film arriverà per Natale nei cinema degli Stati Uniti e prossimamente nelle sale italiane.