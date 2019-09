The Flash, tutti i trailer della stagione 6 (e le ultime novità)

TV News The Flash

Bally Allen sta arrivando di corsa!

La sesta stagione della serie televisiva The Flash inizierà il prossimo 8 ottobre, sull'emittente televisiva americana The CW.

Il canale ha mostrato le prime immagini della nuova stagione dello show, per la prima volta, lo scorso luglio al San Diego Comic-Con, con il trailer di 2 minuti e 9 secondi che potete vedere qui sotto:

Il trailer presenta il voice over del nuovo villain della serie, ovvero Bloodwork. Questo personaggio è l'alter ego malvagio del Dr. Ramsey, interpretato da Sendhil Ramamurthy, è già apparso nella serie come ex collega di Caitlin Snow. Il suo potere è quello di controllare il sangue.

Qui sotto, invece, in questo breve teaser, Barry Allen dice di non essere in grado di fermare ciò che sta arrivando, riferendosi a miliardi di morti:

Il promo che segue mostra, tra diverse scene action, il nuovo look di Tom Wells (Tom Cavanagh):

La prossima immagine, pubblicata sul profilo ufficiale della serie, svela quale sarà il nuovo cappuccio del velocista di Central City nel poster dello show:

New beginnings. #TheFlash premieres Tuesday, October 8. Stream free next day only on The CW App. pic.twitter.com/3cy4U1jbAj — The Flash (@CW_TheFlash) September 11, 2019

Killer Frost, un alleato in più?

Durante una lunga intervista di TVLine allo showrunner della serie, Eric Wallace, si è discusso del ruolo di Killer Frost in questa sesta stagione. Wallace ha spiegato che i fan dovranno aspettarsi molta più presenza da parte di Killer Frost (Danielle Panabaker) e che il personaggio esplorerà la sua umanità come non è mai successo prima. Ha anche rassicurato i fan su Caitlin Snow (Killer Frost), dicendo che il personaggio sarà comunque presente, poiché collegato al villain della stagione.

In questo contesto, sarà interessante scoprire che ruolo avrà Killer Frost e se le sue doti potranno contrastare le abilità di Bloodwork.

La stessa attrice ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram per annunciare il ritorno di Killer Frost nella nuova stagione di The Flash:

Crisis on Infinite Earths

La serie fa parte dell'Arrowverse e sarà coinvolta come non mai nel crossover - che si prospetta epico - dal titolo Crisis on Infinite Earths.

I fan avranno un occhio di riguardo per The Flash in questo mega evento che coinvolgerà ben 5 episodi in altrettante ore, poiché il famoso giornale che predice il futuro (della serie The Flash) indica il fatto che Barry Allen scomparirà nel 2019 in una "Crisi". Tutti si aspettano che questa crisi si svolga nel crossover e che modifichi una volta per tutte la struttura del'Arrowverse e, come già si sa, metterà fine alla serie Arrow.