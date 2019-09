TV News

di Matteo Tontini - 27/09/2019 15:33 | aggiornato 27/09/2019 15:37

I primi dettagli sul cast del nuovo show dal creatore di Downton Abbey.

0 condivisioni

Mentre il film di Downton Abbey viene proiettato nelle sale di Regno Unito e USA, il suo creatore, Julian Fellowes, è al lavoro su una nuova serie TV in costume: The Gilded Age.

Ambientata nell'America del 1880, la serie si incentra sulla giovane Marian Brook, figlia orfana di un generale del Sud che si trasferisce con le zie a New York City interfacciandosi con l'alta società. Ora emergono i primi dettagli sul cast: secondo quanto riportato da TVLine, Christine Baranski e Cynthia Nixon faranno parte dei personaggi principali, insieme ad Amanda Peet e Morgan Spector. La Baranski (attualmente impegnata in The Good Fight di CBS All Access) vestirà i panni della testarda aristocratica Agnes van Rhijn, che è riuscita a trovare marito proprio mentre la piantagione della sua famiglia stava fallendo; la Nixon (la memorabile Miranda di Sex And The City) ricoprirà invece il ruolo di Ava Brook, sorella di Agnes.

Amanda Peet interpreterà Bertha Russell, una donna che userà il successo commerciale di suo marito per infiltrarsi nell'alta classe, mentre Morgan Spector sarà George Russell, marito di Bertha nonché furfante barone a cui non piace perdere. The Gilded Age è entrata in produzione grazie a HBO, che ha creduto nel progetto dopo il rifiuto di NBC. Al momento non si sa la data di debutto della serie TV, ma ne sono stati ordinati 10 episodi.

Credete possa interessarvi il nuovo show dal creatore di Downton Abbey?