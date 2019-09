The Last of Us Part II, tutte le edizioni speciali dell'esclusiva PS4 più attesa

Videogames

27/09/2019

In uscita a febbraio solo su PS4 e PS4 Pro, il secondo capitolo di The Last of Us debutterà sul mercato anche con diverse edizioni da collezione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i prezzi.

Finalmente è successo, The Last of Us Part II non ha più segreti. Almeno per quanto riguarda la sua release ufficiale, fissata da Sony e Naughty Dog al 21 febbraio del prossimo anno solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

L'annuncio è arrivato dall'ultimo State of Play mandato in onda dal colosso giapponese, con tanto di nuovo trailer dall'alta carica emozionale - che potete recuperare poco più sotto in questo stesso articolo nel caso ve lo siate perso. Un video che mette sul piatto una prima infarinatura della narrazione di questo attesissimo sequel, con Ellie pronta a reclamare vendetta e Joel, redivivo, intenzionato ad aiutarla nella sua pericolosa missione in un mondo ancora più devastato dalla pandemia rispetto al passato.

E se è vero che The Last of Us Part II rappresenta inevitabilmente l'esclusiva più attesa del 2020 per tutti i possessori di una console di ultima generazione a marchio Sony, pare naturale che sul mercato arriveranno anche diverse edizioni speciali, dedicate a chi apprezza oggetti collezionabili e bonus in-game.

Senza considerare la scontata edizione Standard - che conterrà solo il gioco -, la seconda incarnazione di The Last of Us impatterà sugli scaffali con la Special Edition, la Digital Deluxe Edition e la Collector's Edition. Per il momento non sono stati ancora aperti i pre-order, ma i "cagnacci" californiani hanno diramato informazioni su prezzi e contenuti.

La Special Edition di The Last of Us Part II include allora il gioco base, una speciale custodia steelbook, un mini-artbook di 48 pagine in formato fisico realizzato dalla Dark Horse, un tema dinamico per la dashboard di PS4 e sei avatar per il PSN. Il tutto al prezzo di listino di 89,99 euro.

Passando alla Digital Deluxe Edition, sappiamo che proporrà agli appassionati - solo in formato digitale - una copia del titolo, un artbook digitale di 48 pagine, un tema dinamico e sei avatar da utilizzare su PlayStation Network. Il costo è di 74,99 euro.

A chiudere, la Collector's Edition da 189,99 euro: questa include il gioco, la custodia steelbook, una statua di Ellie con la chitarra alta 30 centimetri, una replica a grandezza naturale del braccialetto di Ellie, sei spille, una litografia, cinque adesivi, il mini-artbook digitale di 48 pagine (sia fisico che digitale), la colonna sonora digitale, il tema dinamico e sei avatar per il PSN.

Sony e Naughty Dog, poi, hanno riservato al solo mercato americano la sontuosa Ellie Edition da oltre 200 dollari. Contiene tutti gli elementi della Collector's più una riproduzione fedele dello zaino della protagonista, una toppa ricamata e un vinile da 7" con la colonna sonora.

E voi, quale edizione di The Last of Us Part II vi porterete a casa?