Cinema

Hulu ha diffuso il primo trailer di Wounds, il nuovo horror dal regista di Under the Shadow con Dakota Johnson nel cast.

È proprio vero che alcune ferite non guariscono mai.

Hulu ha diffuso un primo trailer - visibile comodamente all'inizio dell'articolo - per Wounds, il nuovo film horror che sarà disponibile proprio sulla piattaforma di streaming Hulu il prossimo 18 ottobre (negli Stati Uniti). Il film, diretto da Babak Anvari - sceneggiatore e regista di Under the Shadow -, è basato sul breve romanzo The Visible Filth - in italiano Il nero visibile - scritto da Nathan Ballingrud.

Nel cast del film troviamo Dakota Johnson - che ha interpretato Susie Bannion in Suspiria di Luca Guadagnino -, Armie Hammer, Zazie Beetz, Karl Glusman, Ritchie Montgomery, Brad William Henke, Creek Wilson, Jim Klock, Lawrence Turner, Terence Rosemore, Luke Hawx e Ben Sanders.

Oltre il trailer è stato diffuso anche il poster ufficiale:

Al centro dei fatti narrati in Wounds c'è una coppia (interpretata da Dakota Johnson e Armie Hammer): lui è un barman mentre lei è la sua sospettosa ragazza.

Una sera, un gruppo di ragazzi crea trambusto nel locale di Will e, scappando via, uno di loro dimentica lì il suo smartphone. Will decide di portare il telefono a casa con sé. Frugando nel telefono troverà qualcosa di terrificante e orribile. E da quel momento, per la coppia, inizierà un vero e proprio incubo: strane ferite inizieranno a comparire sui loro corpi, spunteranno insetti e vermi dai posti più impensabili.

Wounds è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso gennaio in occasione del Sundance Film Festival.

