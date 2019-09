Cinema

I soliti zombi non sembrano essere abbastanza per i protagonisti del sequel di Zombieland, che a quanto pare dovranno vedersela con nemici forti come Terminator.

In Zombieland 2 ci saranno zombi di ogni tipo, alcuni dei quali particolarmente temibili. Dopo il trailer di presentazione dello scorso luglio, infatti, il regista Ruben Fleischer è tornato a parlare della pellicola, che arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 18 ottobre.

Si scopre così che i protagonisti avranno a che fare con zombi che prendono il nome nientemeno che dall’iconico cyborg di Terminator, ovvero T-800. Intervistato da Fandango, Fleischer ha dichiarato:

Per quanto riguarda gli zombi sì, penso che i nostri eroi siano abbastanza rilassati perché gli zombi non rappresentano più una grande sfida. Hanno iniziato a dividerli in categorie. Ci sono quelli che chiamano Homer, che sarebbero quelli un po’ più tonti. Ci sono i Ninja, che sono un po’ più capaci e possono spuntarti alle spalle all’improvviso. Poi ci sono gli Hawking, che sono più intelligenti. E poi c’è un nuovo tipo di zombi che non hanno mai incontrato prima, chiamato T-800, il nome del temibile Terminator. Questi zombi T-800 sono molto più pericolosi e sono una vera minaccia. Per la prima volta, penso che i nostri eroi sentono di essere realmente in pericolo a causa di questa forma evoluta di zombi.

Spostando l’attenzione sulla trama, il discorso è inevitabilmente virato su alcune delle scene più iconiche del primo Zombieland. Tra queste c’è il confronto tra Columbus (interpretato da Jesse Eisenberg) e uno zombi vestito da clown. In quell’occasione, il protagonista doveva far fronte alla sua paura più grande, proprio quella dei clown, per venire a capo di una situazione assai spinosa. Per non parlare dell’inconfessabile punto debole di Tallahassee (Woody Harrelson), ghiotto di merendine Twinkie. Fleischer rivela che il nuovo film non farà affidamento sulle situazioni già viste nel capitolo d’esordio:

Se devo essere sincero, abbiamo provato a non ripercorrere il sentiero tracciato dal primo film. Abbiamo cercato di fare qualcosa di fresco e originale. Non siamo andati a riprendere molte cose dalla pellicola precedente. Voglio dire, ci sono alcuni rimandi, come l’'Uccisione Zombi dell’anno’, per esempio. Ma non volevamo solo riproporre Twinkie e clown; abbiamo cercato di costruire nuovi scenari. Anche se i clown sono veramente molto popolari adesso.

Nel prossimo Zombieland 2, il quartetto formato da Columbus, Tallahasse, Wichita e Little Rock arriverà addirittura alla Casa Bianca. I protagonisti incontreranno nuove figure, come Nevada (Rosario Dawson), e altri personaggi strambi. Il film arriverà nei cinema americani il prossimo 18 ottobre.

Secondo voi questo sequel sarà all’altezza del film originale?