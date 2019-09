Cinema

di Silvia Artana - 28/09/2019 09:50

Ottobre si annuncia come un mese di grande cinema. Dal molto atteso (e acclamato) Joker, ai sequel Terminator - Destino oscuro e Doctor Sleep, fino a Gemini Man, la programmazione è ricchissima.

Il mese in arrivo si presenta con una programmazione davvero ricchissima. Tra i titoli in cartellone c'è il molto atteso e acclamato Joker con Joaquin Phoenix, i sequel Terminator - Destino oscuro (che riprende la saga di James Cameron da dopo T2, ignorando gli altri capitoli) e Doctor Sleep (adattamento dell'omonimo libro, seguito di Shining) e l'action movie fantascientifico Gemini Man di Ange Lee. Ma non solo.

Sul grande schermo arrivano anche lo spin-off de Il grande Lebowski, Jesus Rolls - Quintana è tornato, e l'ultima fatica di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore.

Leggete qui se volete conoscere l'elenco completo dei film in uscita al cinema a ottobre 2019 e non perdervi nessuna novità!

Animazione

La famiglia Addams

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Nel tetro maniero degli Addams fervono i preparativi. Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e nonna si preparano ad accogliere i parenti per una importante riunione di famiglia. Ma un nuovo nemico potrebbe mandare tutto all'aria. La subdola conduttrice di reality Margaux Needler sogna un mondo perfetto color pastello ed è pronta a tutto per ottenere quello che vuole.

Scoprite di più sugli ospiti degli Addams e sulle voci del film nell'articolo dedicato e nell'approfondimento su MondoFox.

Altri film di animazione in uscita a ottobre 2019

Il piccolo yeti

Data di uscita: 3 ottobre 2019

A spasso col panda

Data di uscita: 10 ottobre 2019

One Piece: Stampede - Il film

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Azione

Gemini Man

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Henry Brogan è un killer a pagamento che ha speso buona parte della vita al soldo di un'organizzazione criminale. Arrivato in là con gli anni, decide di ritirarsi. Ma prima di poterlo fare, deve affrontare un'ultima missione. Tuttavia, l'avversario si dimostra incredibilmente scaltro e capace. Non solo: sembra sempre un passo avanti a lui. Dopo alcune indagini, Henry scopre che si tratta di un suo clone, più giovane di 25 anni. Il killer inizia una lotta senza esclusione di colpi per salvare non solo sé stesso, ma anche il suo alter ego.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato e la dichiarazione di Ang Lee sul perché ha deciso di dirigere la pellicola.

Terminator - Destino oscuro

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Sono passati 27 anni dalla distruzione del T-1000 e il Giorno del Giudizio non ha avuto luogo. Ma la lotta tra umani e cyborg continua. Dal futuro, Skynet invia sulla terra un nuovo modello iper potenziato, il Rev-9, per trovare e uccidere la giovane Dani Ramos. Ma ancora una volta la Resistenza interviene, mandando indietro nel passato a proteggere la ragazza la "umana potenziata" Grace. La strada delle due donne si incrocia con quella di Sarah Connor, che è diventata una implacabile cacciatrice di Terminator, e con l'inossidabile T-800...

Per entrare in atmosfera, date un'occhiata ai character poster e scoprite cosa ha detto Tim Miller sul franchise.

Altri film di avventura in uscita a ottobre 2019

The Kill Team

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Biografici

Io, Leonardo

Data di uscita: 2 ottobre 2019

Artista, scienziato, pensatore, letterato, urbanista. Il genio di Leonardo Da Vinci, la sua vita, le opere e l'eredità lasciata dall'autore del dipinto più famoso al mondo, la Gioconda, prendono vita in un ritratto inedito e non convenzionale.

Se vi incuriosisce, non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

Altri film biografici in uscita a ottobre 2019

Yuli - Danza e libertà

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Commedie

Non succede, ma se succede...

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Fred Flarsky è un giornalista di talento ma disoccupato, con una capacità unica di cacciarsi nei guai. Charlotte è il Segretario di Stato USA e si prepara a correre per la presidenza. All'apparenza i due non hanno niente in comune. Invece, non solo si conoscono, ma Charlotte è stata la baby sitter ed è il grande amore di Fred. Deciso a (ri)conquistare la donna dei suoi sogni, il giornalista piomba nella vita del Segretario di Stato. E contro ogni aspettativa fa breccia nel suo cuore e... ottiene un posto nel suo staff. Le conseguenze saranno a dire poco pirotecniche.

Siete fan di Charlize Theron? Allora scoprite di più sul film nell'articolo dedicato e date un'occhiata all'approfondimento sui suoi ruoli più sorprendenti.

Brave ragazze

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Gaeta, primi anni '80. Anna è una ragazza madre, ha due figli e nessun lavoro stabile. Maria è una donna timida e religiosa, con un marito violento. Chicca e Caterina sono sorelle, diversissime ma con il comune sogno di andare via e di costruire per sé stesse un futuro migliore. Senza (praticamente) nulla da perdere, le 4 decidono di tentare il tutto per tutto: si travestono da uomini e rapinano la banca del paese. Il colpo dà inizio a una serie di eventi che cambieranno per sempre la loro esistenza.

Jesus Rolls - Quintana è tornato

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Jesus Quintana si ritrova a fare parte di una banda di criminali da strapazzo composta da lui, Petey e da una donna appena uscita di prigione. Disadattati, truffatori e ladruncoli, ma in fondo di buon cuore, i tre finiscono con l'inimicarsi un parrucchiere armato e sono costretti a scappare non solo da lui, ma anche dalla polizia. Durante la fuga, i rapporti all'interno del gruppetto si evolveranno in maniera inaspettata.

Se Il Grande Lebowski vi è rimasto nel cuore, preparatevi al suo spin-off con l'approfondimento su MondoFox.

Se mi vuoi bene

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Diego è un avvocato di successo, nel mezzo di una depressione. Dopo un fallimentare tentativo di suicidio, l'uomo incontra per caso Massimiliano, titolare di un bizzarro "negozio di chiacchiere". Ed è proprio "chiacchierando" con l'eccentrico sconosciuto, che Diego capisce cosa deve fare per uscire dalla palude emotiva in cui è impantanato. Ovvero, fare del bene alle persone che ama. Ma i suoi tentativi si riveleranno devastanti e finirà con il distruggere la vita di coloro che voleva fare stare meglio.

Altre commedie in uscita a ottobre 2019

Appena un minuto

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Tuttaposto

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Non si può morire ballandoData di uscita: 3 ottobre 2019

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Thanks for Vaselina!

Data di uscita: 4 ottobre 2019

La banda dei tre

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Il giorno più bello del mondo

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Documentari

Psicomagia - Un'arte per guarire

Data di uscita: 8 ottobre 2019

Alejandro Jodorowsky spiega cos'è la psicomagia, quali sono i suoi intenti e come viene praticata e racconta la sua esperienza con la terapia panica attraverso il processo di guarigione di alcune persone. L'artista vive la psicomagia come un'arte che può aiutare gli uomini e le donne a liberarsi dai vincoli e dai limiti imposti dalla società, dalla famiglia e dalla cultura e a entrare in contatto con il loro vero io.

Vajont - Per non dimenticare

Data di uscita: 9 ottobre 2019

La storia della tragedia del Vajont viene ripercorsa in due differenti segmenti narrativi. La Parte I fotografa in maniera lucida e infinitamente dolorosa l'evento che ha spazzato via oltre 2mila vite. La Parte II ripercorre la trafila politica e progettuale della costruzione della diga, fino alle sentenze del processo.

La scomparsa di mia madre

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Madre sola di 4 figli, femminista militante e scrittrice e docente di Antropologia della Moda, negli anni '70 Benedetta Barzini è una voce autorevole e fuori dal coro e si impone come una pensatrice, un modello e una musa (tra gli altri, di Andy Warhol, Salvador Dalì, Irving Penn e Richard Avedon) originale e non stereotipata. Arrivata a 75 anni, la donna sente l'esigenza di allontanarsi da tutto e di "scomparire" in un luogo indefinito. Turbato ma determinato a tramandare l'eredità della madre, il figlio Beniamino inizia a filmarla e tra i due si innesca una dinamica di amore e odio.

Altri documentari in uscita a ottobre 2019



Data di uscita: 1 ottobre 2019

L'uomo che volle vivere 120 anni

Data di uscita: 8 ottobre 2019

At the MatinéeData di uscita: 9 ottobre 2019

Data di uscita: 9 ottobre 2019

Gli angeli nascosti di Luchino Visconti

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Pepe Mujica - Una vita supremaData di uscita: 13 ottobre 2019

Data di uscita: 13 ottobre 2019

Il bambino è il maestro - Il metodo MontessoriData di uscita: 14 ottobre

Data di uscita: 14 ottobre

Drammatici

Joker

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Arthur Fleck è un uomo spezzato. Intrappolato in una esistenza squallida e fallimentare, un giorno reagisce brutalmente all'ennesima umiliazione. Per la polizia di Gotham City diventa un pericoloso criminale da catturare, per la gente disperata e oppressa come lui si trasforma in un eroe. Sospeso tra follia e lucidità, violenza e dovere morale, Arthur si incammina lungo una strada che conduce a un luogo e a un futuro incerti.

Se non state più nella pelle all'idea di vedere Joker, ingannate l'attesa con alcune curiosità sull'interpretazione di Joaquin Phoenix e le parole (di enorme stima) rivolte al collega da Christian Bale.

Tutto il mio folle amore

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità. Sua madre Elena lo vive e lo affronta ogni giorno con coraggio e determinazione e ha trovato un solido, prezioso alleato in Mario. Dopo averla sposata, l'uomo ha adottato legalmente il ragazzino e gli vuole bene come se fosse figlio suo. Ma quando nel complesso ménage familiare fa irruzione il padre naturale di Vincent, Willi, il fragile equilibrio va in frantumi. Intollerante alle costrizioni che gli impongono i genitori e determinato a scoprire il mondo, il ragazzio si intrufola nel furgone del padre naturale, cantante di matrimoni e balere, e parte con lui per una tournée nei Balcani.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Downton Abbey

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Inghilterra, 1927. Il conte di Grantham, Robert Crawley, riceve una lettera da Buckingham Palace, che annuncia che Re Giorgio V e la sua famiglia si recheranno in visita e soggiorneranno a Downton Abbey. La notizia esplode come una vera e propria bomba nella quotidianità degli abitanti della splendida tenuta immersa nella campagna inglese e scatena una enorme confusione. A complicare ancora la situazione ci si mettono l'arrivo del maggiordomo e dei rappresentanti del re e una serie di tensioni e intrighi.

Se siete fan della serie, entrate in atmosfera con il video che anticipa il ritorno dei Crawley e i poster ufficiali.

Altri film drammatici in uscita a ottobre 2019

Le verità

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Il varco

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Manta Ray

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Grazie a Dio

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Vicino all'orizzonte

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Miserere

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Il mio profilo migliore

Data di uscita: 24 ottobre 2019

God Exists, Her Name Is Petrunija

Data di uscita: 31 ottobre 2019

La giovane etàData di uscita: 31 ottobre 2019

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Eventi

Metallica & San Francisco Symphony - S&M2

Data di uscita: 18 ottobre 2019

I Metallica celebrano il 20esimo anniversario dell'uscita del leggendario album live del 1999 S&M con un evento speciale. La band e la San Francisco Symphony si riuniscono al nuovo Chase Center di San Francisco per una eccezionale replica dello spettacolo S&M (Symphony & Metallica). Il concerto prevede l'esecuzione di brani originali e di nuove versioni.

Pavarotti

Data di uscita: dal 28 al 30 ottobre 2019

La storia, la voce, i segreti e la leggenda di Luciano Pavarotti prendono forma sulla schermo attraverso filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore. Con una narrazione intima, Ron Howard racconta uno dei più grandi protagonisti della lirica e rende omaggio all'uomo, all'artista e alla sua eredità.

Per maggiori informazioni, non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri eventi in uscita a ottobre 2019

Roger Waters. Us + Them | al cinema

Data di uscita: dal 7 al 9 ottobre 2019

The Royal Opera | Don Giovanni

Data di uscita: 8 ottobre 2019

Apocalypse Now - Final CutData di uscita: dal 14 al 16 ottobre 2019

Data di uscita: dal 14 al 16 ottobre 2019

Weathering With You

Data di uscita: dal 14 al 16 ottobre 2019

Ermitage - Il potere dell'arte

Data di uscita: dal 21 al 23 ottobre 2019

Fantasy

Maleficent - Signora del male

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Il rapporto tra Aurora e Malefica è diventato un legame solido e profondo. Tuttavia, quando il principe Filippo la chiede in sposa, la giovane decide di accettare senza consultarsi con la sua madrina. Nonostante il comportamento di Aurora, i preparativi per il matrimonio procedono e nel regno c'è grande euforia, perché l'unione tra i due giovani è di fatto il sigillo a una convivenza pacifica tra uomini e creature magiche. Ma quando la madre di Filippo proclama che Aurora diventerà su figlia e la ragazza accetta, Malefica va su tutte le furie.

Date uno sguardo inedito al film e ai suoi protagonisti con la featurette del dietro le quinte e lo special look di Malefica.

Altri film fantasy in uscita a ottobre 2019

Le avventure di Wuba - Il piccolo principe zucchino

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Horror

Scary Stories To Tell In The Dark

Data di uscita: 24 ottobre 2019

America, 1968. Nella cittadina di Mill Valley c'è una grande, tetra e misteriosa casa. La villa è da sempre la dimora dei Bellows, una famiglia che ha avvolto come un'ombra minacciosa Mill Valley e i suoi abitanti. E nella villa ha scritto il suo libro Sarah, una ragazza che nasconde storie spaventose. Così spaventose da avere trasceso il tempo ed essere diventate un pericolo molto reale per un gruppo di ragazzi che decide di esplorare l'oscura magione...

Se siete curiosi, leggete cosa ha detto il produttore Guillermo del Toro e non perdetevi l'anteprima dello spaventoso Jangly Man...

Doctor Sleep

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Dan Torrance è rimasto irrimediabilmente segnato dagli spaventosi eventi vissuti da bambino all'Overlook Hotel e combatte ogni giorno per trovare una parvenza di pace. I suoi sforzi vanno miseramente in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente dotata del suo stesso potere della "luccicanza". La ragazzina chiede aiuto a Dan per affrontare la malvagia Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del True Knot, che uccidono i bambini come lei (e come è stato lui) per impadronirsi delle loro doti sovrannaturali. Dan accetta e si ritrova a esplorare la sua "luccicanza" come non ha mai fatto prima e a fronteggiare vecchi incubi.

Volete sapere di più? Allora date un'occhiata alle nuove immagini e all'approfondimento su MondoFox.

Altri film horror in uscita a ottobre 2019

Hole - L'abisso

Data di uscita: 10 ottobre 2019

Thriller

L'uomo del labirinto

Data di uscita: 30 ottobre 2019

Samantha Andretti è una ragazzina quando viene rapita nel tragitto verso scuola da... un coniglio gigante. 15 anni dopo, orma diventata una donna, si risveglia nel letto di un ospedale. Vicino a lei c'è il dottor Green, il cui compito è quello di aiutarla a ricordare. Poco alla volta, Samantha rievoca la spaventosa, inquietante prigionia vissuta in un labirinto sotterraneo, dove era sottoposta a un disturbante gioco di indovinelli e prove, che le valevano un premio o una punizione a seconda che facesse bene o male.

Per maggiori informazioni, non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri thriller in uscita a ottobre 2019