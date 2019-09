E mentre aspettiamo di rivederlo sul grande schermo, questa volta con le fattezze di Robert Pattinson , l'Uomo Pipistrello continua a festeggiare il suo compleanno in compagnia dei suoi fan più fedeli. Dopo l'accensione del Bat-Segnale nelle città di tutto il mondo, questa volta dimostrare l'amore per Bruce Wayne diventa ancora più semplice, con una nuova collezione di scarpe dedicate al mitico eroe DC.

