Fast & Furious 9 non vedrà la partecipazione di The Rock a causa di una faida con Vin Diesel sul set di Fast & Furious 8. Ma l'ex wrestler, via Instagram, pone fine alla faida e anticipa un suo ritorno.

Dwayne Johnson è il protagonista indiscusso, assieme a Jason Statham, del primo spin-off della serie Fast & Furious, ovvero Hobbs & Shaw. L'ex wrestler si è unito al cast di Fast & Furious a partire dal quinto capitolo, uscito nel 2011 per la regia di Justin Lin.

Il gigante di origini canadesi e samoane ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui anticipa un nuovo crossover della saga e, soprattutto, tende una mano virtuale a Vin Diesel. I due attori, infatti, in occasione dell'uscita dell'ottavo capitolo hanno avuto alcuni screzi. The Rock pubblicò su Facebook un post - in seguito cancellato - in cui accusava qualcuno del cast di essere uno "smidollato del c***o". Bene, quel qualcuno era proprio Vin Diesel.

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate.

Voglio solo dire grazie ragazzi, grazie tante. Avete reso ufficialmente Hobbs & Shaw non solo un enorme successo a livello globale [il film ha incassato oltre 750 milioni di dollari nel mondo, ndr], ma avete anche contribuito ad ampliare l'universo di Fast & Furious.

Johnson, rivolgendosi a Vin Diesel, che lo ha voluto fortemente nella saga, ha continuato:

Come ben sai, è stata una vera avventura la nostra: un'impresa iniziata dieci anni fa, quando mi hai invitato a far parte della famiglia di Fast & Furious. Sono grato per quell'invito e, come ben sapete, il mio obiettivo è sempre stato quello di elevare ed ampliare il franchise in qualsiasi modo possibile. Ed eccoci qui, dieci anni dopo, con questa espansione di grande successo. L'abbiamo fatto nel modo giusto, l'abbiamo fatto nel modo più intelligente. Grazie fratello, apprezzo il tuo sostegno.

Con un sorriso e un occhiolino, Johnson ha poi aggiunto:

E, ovviamente, tutte le strade portano ad una cosa sola. Ci vediamo presto, Toretto.

The Rock, nel 2018, durante un'intervista rilasciata a Rolling Stone, parlò della faida con Vin Diesel, ammettendo di non aver mai girato scene assieme all'attore sul set:

Vin e io abbiamo discusso molto. E quello di cui mi sono reso conto è che abbiamo una differente visione di cinema. Mi ci è voluto tempo, ma sono grato per aver chiarito tutto.

In attesa di notizie ufficiali riguardo al ritorno di Dwayne Johnson nel franchise, vi ricordiamo che l'uscita di Fast & Furious 9, diretto sempre da Justin Lin, è prevista per il 22 maggio 2020.

