Nel cast ritroveremo, oltre ad Angelina Jolie ed Elle Fanning, anche Imelda Staunton, nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple, in quello della fatina Verdelia, Lesley Manville, nei panni della fatina Fiorina, e Sam Riley, che interpreta Fosco. Tra le new entry spiccano Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay e Harris Dickinson, nella parte del principe Filippo.

Nel frattempo le due saranno chiamate ad affrontare nuove pericolose minacce per difendere la Brughiera e le creature magiche che la abitano, e per farlo dovranno stringere un'alleanza con la Regina Ingrith - ma Malefica non si fiderà di lei.

Durante la cena c'è un momento particolarmente teso quando la Regina Ingrith (Michelle Pfeiffer) racconta a tutti i presenti di quando la fata con le corna ha scagliato una potente e perfida maledizione sulla piccola Aurora. Ma la risposta di Malefica non si fa attendere, e ricorda che tempo prima diverse fate sono scomparse dalla Brughiera per mano di bracconieri umani che le hanno rapite.

La casa di Topolino ha poi rilasciato la prima clip di Maleficent - Signora del Male in cui possiamo vedere l'incontro tra la famiglia reale del principe Filippo e la principessa Aurora (Elle Fanning) accompagnata da Malefica (Angelina Jolie), in vista del matrimonio tra i due giovani.

