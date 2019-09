Cinema

di Marcello Paolillo - 30/09/2019 12:47 | aggiornato 30/09/2019 12:53

Nel 2021, per la prima volta in assoluto, vedranno la luce nelle sale cinematografiche ben quattro film appartenenti al Marvel Cinematic Universe (e altrettante serie TV).

0 condivisioni

Dopo l'annuncio della Fase 4 durante lo scorso mese di luglio, abbiamo già avuto modo di intuire che la prossima tornata di film appartenenti al Marvel Cinematic Universe non avrebbe avuto nulla da invidiare ai numerosi lungometraggi apparsi nel corso delle Fasi precedenti. 5 film e 5 serie TV faranno capolino al cinema e sul catalogo streaming Disney nel corso dei prossimi mesi, tra il nuovo Doctor Strange, Shang-Chi, Loki, Black Widow e Gli Eterni.

Ora, come riportato anche da ComicBook, grazie al nuovo accordo Sony/Disney per Spider-Man, è pressoché ufficiale che i Marvel Studios pubblicheranno (per la prima volta in assoluto) quattro film diversi nel corso dello stesso anno, il 2021.

Il primo della lista è Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (previsto nelle sale americane il 12 febbraio 2021), seguito da Doctor Strange in the Multiverse of Madness (atteso negli USA il 7 maggio 2021), Spider-Man 3 con Tom Holland (in America dal 16 luglio 2021) e, ultimo ma non meno importante, Thor: Love and Thunder (nei cinema americani dal 5 novembre 2021).

Ma non solo: sempre per quanto riguarda il 2021 (più precisamente in primavera) è prevista l'uscita delle serie dedicate a WandaVision e Loki, seguiti da What If...? e Hawkeye, due show attesi rispettivamente in estate e autunno dello stesso anno.

A conti fatti, è la prima volta che Marvel Studios decide di 'sforare' le tre uscite annuali, oltre al fatto che i film in arrivo nelle sale nel 2021 sono tutti standalone (e non film 'corali' come accaduto con gli ultimi due capitoli della saga di Avengers, ossia Infinity War ed Endgame, usciti nel 2018 e nel 2019).

In ogni caso, la Fase 4 del MCU prenderà ufficialmente il via il 1 maggio 2020 con l'arrivo di Black Widow, lo standalone incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff (interpretata nuovamente da Scarlett Johansson).

Siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo per noi le nuove pellicole targate Marvel Studios?