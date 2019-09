Nintendo Switch Lite fa da musa per due nuovi controller

Videogames

di Stefania Sperandio - 30/09/2019 12:02 | aggiornato 30/09/2019 12:07

La compagnia 8BitDo, specializzata nella realizzazione di controller per videogiochi, ha realizzato due joypad che si ispirano al design di Nintendo Switch Lite, la neonata console di casa Nintendo.

8BitDo, compagnia specializzata nella realizzazione di controller da videogiochi che strizzano l'occhio ai collezionisti, ha annunciato la sua più recente fatica, ispirata dalla neonata Nintendo Switch Lite.

Rifacendosi alle forme e alle colorazioni della nuova console portatile di casa Nintendo, 8BitDo ha infatti realizzato una coppia di controller dalla particolare ergonomia, con anche una peculiarità: l'assenza di stick analogici. A questi ultimi, infatti, i due controller preferiscono una doppia croce direzionale, a cui si accompagnano i quattro normali tasti dorsali e i quattro tasti del d-pad.

A rimandare immediatamente a Switch Lite è soprattutto la scelta dei colori dei controller, che saranno disponibili in turchese e giallo – in modo che possiate abbinarli alla vostra portatile di casa Nintendo.

Non è tutto, però: come riferito da Kotaku, il produttore ha fatto sapere che, grazie alla connessione attraverso USB-C o Bluetooth, potrete utilizzarli anche per giocare su Windows, MacOS e Linux. Attraverso un apposito selettore, inoltre, ci sarà anche la possibilità di collegarli a Xbox One.

L'uscita sul mercato statunitense è attesa per il 30 ottobre, al costo di 25 dollari. Considerando che i precedenti lavori di 8BitDo, come i controller ispirati a NES e SNES, sono arrivati anche in Italia, attendiamo di scoprire quando vedremo questi anche sul mercato nostrano.

Vi piacerebbe utilizzarne uno da affiancare alla vostra Switch Lite?