di Chiara Poli - 30/09/2019 10:35 | aggiornato 30/09/2019 10:40

Dalle parole di Danai Gurira e Angela Kang rivolte a Michonne alla sorpresa dell'amico e collega Norman Reedus per l'ultimo giorno di Danai set di The Walking Dead. L'addio di Michonne è in arrivo.

L'aveva annunciato sul palco del Comic-Con di San Diego, e le era costato parecchio. Ma Danai Gurira, interprete di Michonne in The Walking Dead, ha dovuto prendere una decisione e ha scelto.

Dopo essere entrata in scena, alla fine della seconda stagione - ricorderete la scena in cui salva Andrea, rimasta isolata dagli altri dopo l'incendio alla fattoria di Hershel - Michonne era entrata nel cuore dei telespettatori, e non solo.

Quel bambino avuto da Rick, che Rick non ha mai conosciuto (succederà nei film che vedremo al cinema? Dipenderà da come Michonne uscirà di scena), è solo una delle testimonianze del grande amore nato episodio dopo episodio, mentre Michonne stringeva un legame quasi materno con Carl e di amicizia fraterna con molti altri.

Danai Gurira ha raccontato di aver collaborato alle sceneggiature della sua ultima stagione, quindi è stata parte attiva nel processo di creazione della sua uscita di scena.

È vero quello che ho raccontato al Comic-Con ai fan, che è stato davvero il posto chiave per condividere la notizia con tutti quei fantastici fan che si dedicano a venire e passare del tempo con noi ogni anno. E dove ho davvero sentito il primo abbraccio che diceva che la famiglia di TWD era lì, già sette, otto anni fa. Quindi, è stato molto difficile dirlo al pubblico e ho faticato a farlo perché non è stata una decisione facile ma è arrivato il momento di iniziare a esplorare altri aspetti di ciò che faccio.

L'attrice ha deciso di dedicarsi al cinema, dove ha interpretato con successo il personaggio di Okoye nell'universo Marvel.

Danai Gurira non ha risposto alle domande che volevano sapere se rivedremo Michonne sul grande schermo, accanto a Rick, ma Scott M. Gimple sembrerebbe aver suggerito che il suo allontanamento da The Walking Dead non sarà la fine per il personaggio:

The Walking Dead sta per perdere un altro membro della sua famiglia nella decima stagione in arrivo. Sulla scia della partenza di Andrew Lincoln e Lauren Cohan nella nona stagione, l'attrice di Michonne, Danai Gurira, si unirà a loro lasciandosi alle spalle la serie di zombie AMC nei prossimi episodi. Non è chiaro se il personaggio di Gurira rimarrà tra i vivi come mezzo per preservare le opportunità di apparizioni future in TV o film con il marchio TWD, ma è certo che abbia concluso la produzione.

Piuttosto vago, ma certamente non definitivo, non trovate?

Chiudiamo questo racconto con la sorpresa che Norman Reedus, l'interprete di Daryl, ha confezionato per l'amica e collega Danai Gurira al suo ultimo giorno sul set. La showrunner Angela Kang, ha detto:

Abbiamo organizzato delle cose davvero speciali per Danai. Norman - non so se sto violando un segreto - ma Norman ha organizzato qualcosa di davvero grande per lei: dei fuochi d'artificio in suo onore, e lei ha avuto uno splendido finale nella serie, l'interpretazione era così intensa e fantastica, come sempre... E penso che ci siano stati molto rispetto e molto amore da parte del cast e della troupe perciò è stato davvero adorabile.

In attesa di scoprire quando e come Michonne lascerà The Walking Dead, aspettiamo il primo episodio della stagione 10, alle 3.30 di lunedì 7 ottobre in contemporanea con la messa in onda su AMC. Naturalmente, solo su FOX.