30/09/2019

La regista della serie TV dedicata ad Obi-Wan Kenobi, e che arriverà su Disney+, sarà Deborah Chow, già presente nel team di The Mandalorian.

Deborah Chow sarà alla regia della serie che vedrà protagonista Obi-Wan Kenobi, interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, e che sarà disponibile sulla piattaforma Disney+.

La presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha dichiarato di aver puntato su Debora Chow grazie al suo lavoro svolto per The Mandalorian (serie sempre appartenente all’universo di Star Wars e anch’essa presto disponibile su Disney+), di cui ha diretto due episodi.

Nel corso della sua carriera, Chow ha avuto diverse esperienze in cabina di regia, lavorando ad alcuni episodi alcuni episodi di produzioni non indifferenti, come Jessica Jones, Mr. Robot, American Gods, Better Call Saul e Lost in Space.

Secondo quanto riportato da Deadline, la presidente di Lucasfilm ha dichiarato:

Volevamo davvero selezionare un regista che fosse abile ad esplorare sia la quieta determinazione che la ricca mistica di Obi-Wan, in modo che si inserisse perfettamente nella saga di Star Wars. Sulla base del suo fenomenale lavoro di sviluppo dei personaggi di The Mandalorian, sono assolutamente convinta che Deborah sia la regista giusta per raccontare questa storia.

Oltre che lavorare dietro la macchina da presa, Chow sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme a Kennedy, Ewan McGregor e agli sceneggiatori Hossein Amini, Tracey Seaward e John Swartz. Inoltre, Jason McGatlin, vice presidente esecutivo per la produzione di Lucasfilm, vestirà i panni del co-produttore.

Se The Mandalorian arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti, ovvero quando Disney+ comincerà ad aprire i battenti, per quanto riguarda la serie su Obi-Wan, che sarà ambientata otto anni dopo La vendetta dei Sith, non sono stati ancora rivelati nessun titolo e nessuna data di pubblicazione.

Che ne pensate di questa scelta?