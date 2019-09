CinemaTV NewsVideogames

30/09/2019

Pronti per il Triple Force Friday? Vediamo insieme una selezione dei prodotti più interessanti della nuova linea dedicata all'universo di Star Wars.

Giovedì 26 settembre è partito ufficialmente il countdown in vista del Triple Force Friday, cioè il giorno in cui i prodotti della nuova linea di merchandise dedicato alla saga di Star Wars. Questa occasione è sempre il momento per grandi celebrazioni, ma quest'anno è davvero speciale. Come dice il nome stesso dell'evento infatti, il Force Friday del 2019 sarà triplo, poiché il 4 ottobre arriveranno nei negozi i prodotti legati a ben tre titoli importanti per la saga che debutteranno nelle prossime settimane. Nello specifico, si tratta del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, della attesa serie live-action per Disney+ The Mandalorian e, ultimo ma non ultimo, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo episodio della trilogia sequel.

Vista l'occasione davvero eccezionale, si è tenuto un live streaming direttamente dai Pinewood Studios di Londra, in cui il cast dei titoli sopracitati ha presentato i nuovi prodotti della linea. E così, mentre il 4 ottobre si avvicina a grandi passi, abbiamo deciso di tuffarci in questa nuova ondata di merchandise. Ho quindi selezionato 7 novità tra le tante, bellissime che sono state mostrate, quelle che ritengo assolutamente imperdibili per tutti gli appassionati di Star Wars. Se siete alla ricerca di un'idea per un regalo per un fan dell'universo creato da George Lucas qui potrete sicuramente trovare qualche suggerimento interessante!

Equipaggiamento base per uno Jedi (o un Sith...)

Nella nuova linea di prodotti dedicati a Star Wars non mancano ovviamente le spade laser, un classico intramontabile, simbolo indimenticabile della saga. Come ogni anno la selezione offerta da Hasbro è ampia e copre tutte le necessità, da quelle dei più piccoli, che quest'anno possono anche personalizzare i suoni della propria compagna di avventure, a chi desidera una replica più vicina agli originali. Nella foto, vedete la versione classica, che riproduce la spada oggi imbracciata da Rey, ma sono disponibili anche quelle di Luke e Darth Vader.

Mangiare come un vero Mandaloriano

Tra i prodotti lifestyle troviamo un simpatico kit dedicato a chi vuole un certo stile nel portare il pasto da casa. Dal 4 ottobre infatti sarà disponibile una scatola portapranzo decorata con il protagonista di The Mandalorian, in uno stile vintage molto affascinante. L'ideale sarebbe sfoggiarla in coordinato con la bottiglia in acciaio inossidabile dedicata nuovamente al personaggio di Pedro Pascal nella serie. Un'ottima scelta per rispettare l'ambiente senza dimenticare le proprie passioni.

Il lato chiaro del Coding

Una delle idee più originali presentate è sicuramente il Coding Kit, che offre la possibilità di imparare i concetti chiave della programmazione in maniera divertente e coinvolgente. Si tratta fondamentalmente di un sensore di movimento con connessione Bluetooth da costruire. Quando sarà pronto grandi e, soprattutto, piccoli potranno imparare a dargli i vari comandi, replicando con la tecnologia le possibilità offerte dalla Forza e imparando così un'abilità fondamentale al giorno d'oggi.

L'arte dietro il videogioco

Il processo di creazione di un titolo videoludico, soprattutto se legato a un universo come quello di Star Wars, è complesso e soprattutto ricco di dettagli affascinanti. Per non perderne neanche uno e magari prepararsi anche in vista dell'uscita del gioco, ecco il libro The Art of Star Wars Jedi: Fallen Order che guiderà il lettore attraverso tutto il suo sviluppo, con curiosità, concept art e segreti dal mondo di Cal Kestis.

Un nuovo amico metallico

Negli ultimi anni, tra i vari gadget legati alla nuova trilogia sono sempre stati molto apprezzate dai fan le repliche interattive dei diversi amici droidi dei protagonisti. In Star Wars: L'ascesa di Skywalker faremo la conoscenza del piccolo D-0 che si affezionerà all'ormai famoso BB-8 e ovviamente è pronto anche ad arrivare nelle nostre case! Questo droide si muoverà esattamente come quello del film, con tanto di effetti di luce e sonori, e grazie alla App gratuita associata, potremo farlo scorrazzare radiocomandato per la casa oppure goderci una delle altre diverse modalità di gioco che sfruttano la palla inclusa. La scelta ideale per i piccoli appassionati della nuova trilogia.

È l'ora dell'Impero

Un accessorio sempre amato da uomini e donne è l'orologio. Perché non scegliere di indossarne quindi uno ispirato proprio al mondo di Star Wars? Nella nuova linea in arrivo con il Triple Force Friday ci sono diversi segnatempo dedicati a personaggi della saga, come Luke Skywalker, Boba Fett o Han Solo. Qui sopra trovate quello che ritrae la mitica Morte Nera della trilogia originale, ma vi invitiamo a scoprire anche tutti gli altri presentati da Citizen!

I protagonisti di Star Wars sulla mensola

L'ultimo spazio di questa selezione va necessariamente alle tantissime action figure incentrate sui vari titoli dell'universo Star Wars in arrivo nei prossimi mesi, compresi The Mandalorian e Star Wars Jedi: Fallen Order. Da quelle più semplici a quelle più riccamente decorate per i collezionisti, passando ovviamente per gli immancabili Funko Pop!, la scelta è ampia. Nell'immagine trovate la versione First Edition della figure della giovane Rey insieme a D-0. Un pezzo che potrebbe essere davvero importante per la vostra collezione, considerato che Star Wars: L'ascesa di Skywalker potrebbe marcare l'ultima apparizione della giovane nella saga per un tempo molto lungo. Ovviamente però vi invitiamo a scegliere quella del vostro personaggio preferito, tra le tante che saranno a disposizione, che vi farà compagnia sulla vostra scrivania o sulla mensola in casa vostra!

Siamo quindi giunti alla fine del nostro elenco! Spero che abbiate apprezzato i prodotti che ho selezionato per voi e che siate pronti a celebrare il Triple Force Friday il prossimo 4 ottobre. Una marea di nuovissimi prodotti dedicati a una delle saghe più amate di tutti i tempi vi sta aspettando!