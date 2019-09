CuriositàCinema

30/09/2019

La Forza scorre potente in questi mattoncini...

Il 2019 è un anno importante per l'universo di Guerre Stellari. Infatti, il prossimo 18 dicembre sarà nei cinema italiani il capitolo conclusivo della saga iniziata nel 1977, dal titolo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti debutterà sul servizio streaming Disney+ la prima serie TV live-action dedicata a Star Wars, ovvero The Mandalorian.

LEGO, che da 20 anni produce set ambientati nella famosa Galassia lontana lontana, non ha mancato questa occasione e ha presentare a bambini e collezionisti di tutto il mondo i nuovi set da gioco di Star Wars.

I set LEGO di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

75248 – Resistance A-Wing Starfighter

269 pezzi e 2 minifigure - prezzo: 29,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75248 – Resistance A-Wing Starfighter

Questo set pensato per bambini da 7 anni in su è dotato di tiratori a molla per il lancio di "laser" e di una cabina di pilotaggio apribile per posizionare la minifigure del personaggio di Snap Wexley. Quest'ultimo è già stato visto in Star Wars: Il Risveglio della Forza e nel nuovo film diretto da J. J. Abrams sarà interpretato sempre da Greg Grunberg. L'altra minifigure presente nel set raffigura il personaggio del tenente Kaydel Ko Connix, che al cinema è interpretato da Billie Lourd, ovvero la figlia di Carrey Fisher. Questo A-Wing, che fa chiaramente parte della flotta aerea dei buoni, sarà in vendita negli store LEGO statunitensi dal 4 ottobre 2019.

75256 – Kylo Ren’s Shuttle

1005 pezzi e 6 minifigure - prezzo: 119,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75256 – Kylo Ren’s Shuttle

Lo shuttle di Kylo Ren ha le ali apribili e arriva a misurare circa 35 centimetri in altezza, 21 centimetri di lunghezza e ben 50 centimetri di larghezza! Il set conta di 1005 pezzi ed è consigliato a bambini di età superiore ai 10 anni. Anche questo set, come quasi tutti i LEGO Star Wars di nuova generazione, è dotato di tiratori a molla per far balzare fuori dal giocattolo alcuni pezzi che simulano i raggi laser. Inoltre, è possibile aprire il portellone posteriore per permettere alle minifigure di entrare nel velivolo.

I personaggi inclusi nel set sono 6: il Leader Supremo Kylo Ren (ha preso il posto di Snoke), il Generale Pryde (interpretato al cinema da Richard Grant), un Sith Trooper, uno soldato del Primo Ordine e 2 Cavalieri di Ren. Questi ultimi rappresentano una grossa novità per un set LEGO e, ovviamente, per il prossimo film di Star Wars, dato che i Cavalieri di Ren avevano destato molto curiosità nel flashback in cui erano presenti in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Anche questo set numero 75256 sarà disponibile dal 4 ottobre nei LEGO store americani.

75249 – Resistance Y-Wing Starfighter

578 pezzi e 5 minifigure - prezzo: 69,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75249 – Resistance Y-Wing Starfighter

L'Y-Wing di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker diventa un set LEGO per animare i pomeriggi di gioco nell'Universo di Guerre Stellari! Un modello da 578 pezzi che include anche il personaggio di Poe Dameron (interpretato al cinema da Oscar Isaac), Zorii Bliss (per la prima volta sul grande schermo con il volto di Keri Russell), uno Snowtrooper del Primo Ordine e, infine il droide D-O e un droide astromeccanico. Il set 75249 sarà disponibile dal 4 ottobre negli USA.

75250 – Pasaana Speeder Chase

373 pezzi e 4 minifigure - prezzo: 39,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75250 – Pasaana Speeder Chase

Rey e BB-8, a bordo del loro speeder, vengono inseguiti da due soldati del Primo Ordine in questo set numero 75250, composto da 373 pezzi. Il giocattolo, così come l'immagine del box qui sopra, riporta i fan sul pianeta desertico di Pasaana, che verrà introdotto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Disponibilità fissata per il 4 ottobre negli USA.

75257 – Millennium Falcon

1351 pezzi e 7 minifigure - prezzo: 159,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75257 – Millennium Falcon

Eh sì, ogni film ha la sua versione del mitico ammasso di ferraglia, per lunga parte pilotato da Han Solo. Nel nuovo lungometraggio il personaggio che fu di Harrison Ford (e solo per un film di Alden Ehrenreich) non ci sarà e sembra proprio che a riprendere il controllo del Millennium Falcon ci sarà Lando Calrissian, come testimonia questo set. Oltre al non più giovanissimo Lando (interpretato ancora una volta da Billy Dee Williams), nel set LEGO ci sono Finn (che al cinema ha il volto di John Boyega), Chewbacca, il nuovo alieno Boolio, e i droidi C-3PO, R2-D2 e D-O. In quale parte della Galassia si staranno dirigendo questi eroi?

Il set del Millennium Falcon misura 14 centimetri in altezza, 44 in lunghezza e 32 in larghezza. Disponibile negli USA dal 4 ottobre.

The Mandalorian

75254 – AT-ST Raider

540 pezzi e 4 minifigure - prezzo: 49,99 dollari.

HD LEGO LEGO Star Wars 75254 – AT-ST Raider

Dal 4 ottobre negli Stati Uniti sarà disponibile il primo set LEGO dedicato alla serie TV The Mandalorian. Questo propone una spettacolare battaglia tra alcuni protagonisti della serie e un AT-ST, ovvero un veicolo con due lunghe gambe metalliche, visto al cinema anche nella famosa battaglia di Endor nel film Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Il set comprende le minifigure di 4 personaggi: il protagonista di The Mandalorian, interpretato per il piccolo schermo da Pedro Pascal, Cara Dune che nello show ha il volto di Gina Carano, più due klatooiniani, ovvero due esemplari della specie aliena del pianeta Klatooine.

In attesa di vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker al cinema dal 18 dicembre e di vedere la serie TV creata da Jon Favreau, quale set costruireste per primo?